Ο Ορμπελίν Πινέδα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το Μεξικό στο Μουντιάλ 2026 , μπαίνοντας ως αλλαγή στον αγώνα με τη Νότια Κορέα.

Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα, εξασφάλισε την κορυφή του Group A κι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026.

Σε ολόκληρη την αναμέτρηση αγωνίστηκε ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 71ο λεπτό. Ο παίκτης της ΑΕΚ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.