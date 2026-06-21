Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρόκριση Γερμανίας - Ασταμάτητες Ολλανδία, Ιαπωνία | Το πανόραμα
Η Γερμανία «έκλεισε» θέση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, τη στιγμή που Ολλανδία και Ιαπωνία διέλυσαν Σουηδία και Τυνησία, αντίστοιχα, ενώ το Κουρασάο πήρε ιστορικό βαθμό κόντρα στο Εκουαδόρ.
Με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του 5ου και του 6ου ομίλου συνεχίστηκε η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, όπου ξεχώρισε η νίκη με ανατροπή της Γερμανίας 2-1 κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά και οι εύκολες νίκες για Ολλανδία και Ιαπωνία, απέναντι σε Σουηδία (5-1) και Τυνησία (4-0), αντίστοιχα.
Δύο τέρματα του Ντενίζ Ούνταβ στο δεύτερο μέρος «λύτρωσαν» την Γερμανία, που επικράτησε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού και εξασφάλισε την πρόκριση από τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.
Για τον ίδιο όμιλο, το Εκουαδόρ πίεσε ασταμάτητα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως βρήκε απέναντί του έναν ανυπέρβλητο Ελόι Ρουμ. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις και αποτέλεσε τον κορυφαίο παίκτη της αναμέτρησης, οδηγώντας την ομάδα του στην ιστορική ισοπαλία 0-0.
Η βαθμολογία του Group E
- Γερμανία 6 (9-2)
- Ακτή Ελεφαντοστού 3 (2-2)
- Εκουαδόρ 1 (0-1)
- Κουρασάο 1 (1-7)
Η Ολλανδία δεν έδειξε κανέναν... οίκτο απέναντι στη Σουηδία κι επικράτησε άνετα 5-1 για τη 2η αγωνιστική του έκτου ομίλου. Οι «Οράνιε» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και φρόντισαν να βάλουν τις βάσεις της νίκης από το πρώτο ημίχρονο.
Τεράστιο βήμα πρόκρισης στους «32» της διοργάνωσης έκανε η Ιαπωνία καθώς συνέτριψε 4-0 την απογοητευτική Τυνησία. Μάλιστα, η αναμέτρηση που φιλοξενήθηκε στο στάδιο Μοντερέι του Μεξικού πέρασε στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, καθώς αποτέλεσε το 1.000ό παιχνίδι που διεξήχθη σε τελική φάση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Η βαθμολογία του Group F
- Ολλανδία 4 (7-3)
- Ιαπωνία 4 (6-2)
- Σουηδία 3 (6-6)
- Τυνησία 0 (1-9)
Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
GROUP A
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
11/06
22:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
12/06
05:00
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
18/06
19:00
ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
19/06
04:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
25/06
04:00
Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ1
25/06
04:00
ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP B
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
12/06
22:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
13/06
22:00
ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
18/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
19/06
01:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
24/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
22:00
ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
GROUP C
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
01:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
14/06
04:00
ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
03:30
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ
ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ
25/06
01:00
ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
25/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP D
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
13/06
04:00
ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
14/06
07:00
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
19/06
22:00
ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΙΑΤΛ
20/06
06:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
26/06
05:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
05:00
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ1
GROUP Ε
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
20:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
15/06
02:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
20/06
23:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ
21/06
03:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΚΑΝΣΑΣ
25/06
23:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
25/06
23:00
ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ1
GROUP F
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
14/06
23:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
15/06
05:00
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
20/06
20:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
21/06
07:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
26/06
02:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
26/06
02:00
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP G
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΣΙΑΤΛ
16/06
04:00
ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
21/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22/06
04:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
27/06
06:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
27/06
06:00
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP H
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
15/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΑΤΛΑΝΤΑ
16/06
01:00
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΜΑΪΑΜΙ
21/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22/06
01:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
27/06
03:00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ1
27/06
03:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP Ι
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
16/06
22:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
17/06
01:00
ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
23/06
00:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23/06
03:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ1
26/06
22:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
22:00
ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ1
GROUP J
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
17/06
04:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
17/06
07:00
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
22/06
20:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23/06
06:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
05:00
ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤΡ1
28/06
05:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP Κ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
18/06
05:00
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
23/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
05:00
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
ΕΡΤ1
28/06
02:30
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
02:30
ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
GROUP L
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
18/06
02:00
ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ
23/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
02:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
00:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
00:00
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ1
ΦΑΣΗ 32
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
28/06
22:00
2Α-2Β
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
29/06
20:00
1C-2F
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ1
29/06
23:30
1E-3ABCDF
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ1
30/06
04:00
1F-2C
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
30/06
20:00
2E-2I
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
00:00
1I-3CDFGH
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
04:00
1Α-3CEFHI
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
01/07
19:00
1L-3EHIJK
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
23:00
1G-3AEHIJ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
02/07
03:00
1D-3BEFIJ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
02/07
22:00
1H-2J
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
02:00
2K-2L
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
06:00
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ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
03/07
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ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ1
04/07
01:00
1J-2H
ΜΑΪΑΜΙ
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04/07
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ΦΑΣΗ 16
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ΑΓΩΝΑΣ
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04/07
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W73-W75
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
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05/07
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