Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρεμιέρα για Γαλλία και Αργεντινή - Το πρόγραμμα της ημέρας

Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, με τις «μάχες» της Γαλλίας κόντρα στην Σενεγάλη και της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία να ξεχωρίζουν.

Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής ημέρας θα ανοίξει το βράδυ της Τρίτης (16/06) στις 22:00. Για τον 9ο όμιλο, η Γαλλία που θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης θα παίξει κόντρα στην πάντα επικίνδυνη Σενεγάλη. Το ματς θα γίνει στη Νέα Υόρκη και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Για τον ίδιο όμιλο, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/06) έχει προγραμματιστεί η σέντρα στην «μάχη» του Ιράκ με τη Νορβηγία. Οι δύο ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν με το… δεξί, ούτως ώστε να αυξήσουν τις ελπίδες τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 4:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/06) θα ξεκινήσει το… ταξίδι της προς την υπεράσπιση του «στέμματός» της η Αργεντινή. Η «αλμπισελέστε» αντιμετωπίζει στο Κάνσας την Αλγερία, με στόχο το πρώτο… βήμα για την πρόκριση από τον 10ο όμιλο. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ1.

Η αυλαία της ημέρας θα πέσει το πρωί της Τετάρτης (17/06) με το έτερο ματς του ίδιου γκρουπ. Στις 7:00 η Αυστρία θα παίξει κόντρα στην Ιορδανία. Το ματς θα διεξαχθεί στο Σαν Φρανσίσκο και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής ημέρας:

22:00 Γαλλία - Σενεγάλη (9ος όμιλος - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

01:00 Ιράκ - Νορβηγία (9ος όμιλος - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

04:00 Αργεντινή - Αλγερία (10ος όμιλος - ΕΡΤ1)

07:00 Αυστρία - Ιορδανία (10ος όμιλος - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 11/06 22:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 2-0 12/06 05:00 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2-1 18/06 19:00 ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19/06 04:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ ΕΡΤ1 25/06 04:00 Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ1 25/06 04:00 ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP B ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 12/06 22:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-1 13/06 22:00 ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1-1 18/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19/06 01:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 22:00 ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1

GROUP C ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 01:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1-1 14/06 04:00 ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20/06 03:30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ ΕΡΤ1 25/06 01:00 ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1 25/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP D ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 13/06 04:00 ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 14/06 07:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-0 19/06 22:00 ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20/06 06:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 26/06 05:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 26/06 05:00 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ1

GROUP Ε ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 20:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 7-1 15/06 02:00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1-0 20/06 23:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21/06 03:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1 25/06 23:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 25/06 23:00 ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ1

GROUP F ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 23:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 2-2 15/06 05:00 ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 5-1 20/06 20:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21/06 07:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ1 26/06 02:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1 26/06 02:00 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP G ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΙΑΤΛ 1-1 16/06 04:00 ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2-2 21/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22/06 04:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 27/06 06:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 27/06 06:00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP H ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΤΛΑΝΤΑ 0-0 16/06 01:00 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΑΪΑΜΙ 1-1 21/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22/06 01:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 27/06 03:00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ1 27/06 03:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Ι ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 16/06 22:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 17/06 01:00 ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 00:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 03:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ1 26/06 22:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 26/06 22:00 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ1

GROUP J ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 04:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1 17/06 07:00 ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22/06 20:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 06:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 05:00 ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤΡ1 28/06 05:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Κ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 18/06 05:00 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 23/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 05:00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ ΕΡΤ1 28/06 02:30 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 02:30 ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

GROUP L ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 18/06 02:00 ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 02:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 00:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 00:00 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ1

ΦΑΣΗ 32 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 28/06 22:00 2Α-2Β ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 29/06 20:00 1C-2F ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ1 29/06 23:30 1E-3ABCDF ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ1 30/06 04:00 1F-2C ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 30/06 20:00 2E-2I ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 00:00 1I-3CDFGH ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 04:00 1Α-3CEFHI ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 01/07 19:00 1L-3EHIJK ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 23:00 1G-3AEHIJ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 02/07 03:00 1D-3BEFIJ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02/07 22:00 1H-2J ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 02:00 2K-2L ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 06:00 1B-3EFGIJ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 03/07 21:00 2D-2G ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ1 04/07 01:00 1J-2H ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 04/07 04:30 1K-3DEIJL ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΦΑΣΗ 16 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 04/07 20:00 W73-W75 ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 00:00 W74-W77 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 23:00 W76-W78 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06/07 03:00 W79-W80 ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 06/07 22:00 W83-W84 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 03:00 W81-W82 ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 07/07 19:00 W86-W88 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 23:00 W85-W87 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 09/07 23:00 W89-W90 ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 10/07 22:00 W93-W94 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 12/07 00:00 W91-W92 ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1 12/07 04:00 W95-W96 ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/07 22:00 W97-W98 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15/07 22:00 W99-W100 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 19/07 00:00 RU101-RU102 ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ