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Μουντιάλ 2022: Αργεντινή και Κροατία για μια θέση στον τελικό
ΙΝΤΙΜΕ
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2022, 08:30
MUNDIAL / Αργεντινή / Κροατία

Μουντιάλ 2022: Αργεντινή και Κροατία για μια θέση στον τελικό

Μουντιάλ 2022: Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό σφραγίζεται σήμερα στο γήπεδο «Lusail Stadium».

Η ώρα των ημιτελικών στο Μουντιάλ του Κατάρ έφτασε, καθώς στον πρώτο ημιτελικό κοντράρονται Αργεντινή και Κροατία στο «Lusail Stadium».

Στόχος και των δύο ομάδων είναι η πρόκριση στον τελικό, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από δραματικές προκρίσεις. Η «αλμπισελέστε» απέκλεισε στα πέναλτι την Ολλανδία, ενώ οι Βαλκάνιοι άφησαν εκτός διοργάνωσης, επίσης στη διαδικασία των πέναλτι τη Βραζιλία.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι το κεντρικό πρόσωπο στην Αργεντινή, καθώς σε αυτό το τουρνουά δείχνει αποφασισμένος να οδηγήσει τη χώρα του στην κατάκτηση του τροπαίου, ενώ με ένα γκολ θα γίνει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του σε Μουντιάλ. Εκτός πλάνων του Λιονέλ Σκαλόι έχουν τεθεί οι Μοντιέλ, Ακούνια λόγω τιμωρίας, με τον Ταλιαφίκο να παίζει αριστερό μπακ.

Η Κροατία έχει τον δικό της ηγέτη, τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα ως μαέστρος από επιτυχία σε επιτυχία. Στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, θέλει να κάνει την υπέρβαση και να πάρει τον τίτλο.

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, με τον Πέτκοβιτς να επιστρέφει στη διάθεσή του και πιθανότατα στην ενδεκάδα.

Το πρόγραμμα και το πανόραμα του Μουντιάλ 2022:

Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
20/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 0-2
21/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0-2
25/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1-3
25/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 1-1
29/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ 2-0
29/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ολλανδία

5-1

7

Σενεγάλη

5-4

6

Ισημερινός

4-3

4

Κατάρ

1-7

0   
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ 6-2
21/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ 1-1
25/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ 0-2
25/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ 0-0
29/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 0-3
29/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΡΑΝ-ΗΠΑ 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ 

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Αγγλία

9-2

7

ΗΠΑ

2-1

5

Ιράν

4-7

3

Ουαλία

1-6

1
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1-2
22/11 STADIUM 974
DOHA		 ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ 0-0
26/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 2-0
26/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ 2-0
30/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 0-2
30/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Αργεντινή 

5-2

 6

Πολωνία

2-2

4

Μεξικό  

  2-3 4

Σαουδική Αραβία

3-5

 3
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ 0-0
22/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4-1
26/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0-1
26/11 STADIUM 974
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 2-1
30/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 1-0
30/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Γαλλία

6-3

6

Αυστραλία

3-4

6

Τυνησία

1-1

4

Δανία

1-3 

Ε' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 1-2
23/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 7-0
27/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 0-1
27/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1-1
01/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 2-1
01/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ιαπωνία

4-3

6

Ισπανία

9-3

4

Γερμανία

6-5

4

Κόστα Ρίκα

3-11

1   
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ 0-0
23/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ 1-0
27/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ 0-2
27/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 4-1
01/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 0-0
01/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ

1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Μαρόκο

 4-1

7

Κροατία

 4-1

5

Βέλγιο

1-2

4

Καναδάς

2-7

0   

Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1-0
24/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 2-0
28/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ 3-3
28/11 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 1-0
02/12 STADIUM 974
DOHA		 ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 2-3
02/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Βραζιλία

3-1

6

Ελβετία

4-3

6

Καμερούν

4-4

4

Σερβία

5-8

1   
Η' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ 0-0
24/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ 3-2
28/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ 2-3
28/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2-0
02/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 0-2
02/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Πορτογαλία

6-3

6

Ν. Κορέα

4-4

4

Ουρουγουάη

2-2

4

Γκάνα

5-7

3
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
03/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΗΠΑ (49) 3-1
03/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (50) 2-1
04/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ (52) 3-1
04/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (51) 3-1
05/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (53) 1-3 πεν.
05/12 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (54) 4-1
06/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΜΑΡΟΚΟ - ΙΣΠΑΝΙΑ (55) 3-0 πεν.
06/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ (56) 6-1
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
09/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (58) 4-2 πεν.
09/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (57) 3-4 πεν
10/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΜΑΡΟΚΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (60) 1-0
10/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (59) 1-2
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΚΡΟΑΤΙΑ (61) 21:00
14/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΓΑΛΛΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ (21) 21:00
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 17:00
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
18/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62 17:00


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