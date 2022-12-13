Μουντιάλ 2022: Αργεντινή και Κροατία για μια θέση στον τελικό
Μουντιάλ 2022: Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό σφραγίζεται σήμερα στο γήπεδο «Lusail Stadium».
Η ώρα των ημιτελικών στο Μουντιάλ του Κατάρ έφτασε, καθώς στον πρώτο ημιτελικό κοντράρονται Αργεντινή και Κροατία στο «Lusail Stadium».
Στόχος και των δύο ομάδων είναι η πρόκριση στον τελικό, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από δραματικές προκρίσεις. Η «αλμπισελέστε» απέκλεισε στα πέναλτι την Ολλανδία, ενώ οι Βαλκάνιοι άφησαν εκτός διοργάνωσης, επίσης στη διαδικασία των πέναλτι τη Βραζιλία.
Ο Λιονέλ Μέσι είναι το κεντρικό πρόσωπο στην Αργεντινή, καθώς σε αυτό το τουρνουά δείχνει αποφασισμένος να οδηγήσει τη χώρα του στην κατάκτηση του τροπαίου, ενώ με ένα γκολ θα γίνει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του σε Μουντιάλ. Εκτός πλάνων του Λιονέλ Σκαλόι έχουν τεθεί οι Μοντιέλ, Ακούνια λόγω τιμωρίας, με τον Ταλιαφίκο να παίζει αριστερό μπακ.
Η Κροατία έχει τον δικό της ηγέτη, τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα ως μαέστρος από επιτυχία σε επιτυχία. Στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, θέλει να κάνει την υπέρβαση και να πάρει τον τίτλο.
Ο Ζλάτκο Ντάλιτς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, με τον Πέτκοβιτς να επιστρέφει στη διάθεσή του και πιθανότατα στην ενδεκάδα.
Το πρόγραμμα και το πανόραμα του Μουντιάλ 2022:
|Α' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|20/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|0-2
|21/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
|0-2
|25/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|1-3
|25/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|1-1
|29/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ
|2-0
|29/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Ολλανδία
|
5-1
|
7
|
Σενεγάλη
|
5-4
|
6
|
Ισημερινός
|
4-3
|
4
|
Κατάρ
|
1-7
|
0
|Β' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|21/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|6-2
|21/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ
|1-1
|25/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|0-2
|25/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ
|0-0
|29/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ
|0-3
|29/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΡΑΝ-ΗΠΑ
|0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Αγγλία
|
9-2
|
7
|
ΗΠΑ
|
2-1
|
5
|
Ιράν
|
4-7
|
3
|
Ουαλία
|
1-6
|
1
|Γ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|1-2
|22/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ
|0-0
|26/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|2-0
|26/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ
|2-0
|30/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
|0-2
|30/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
|1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Αργεντινή
|
5-2
|
6
|
Πολωνία
|
2-2
|
4
|
Μεξικό
|2-3
|4
|
Σαουδική Αραβία
|
3-5
|
3
|Δ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
|0-0
|22/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|4-1
|26/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|0-1
|26/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|2-1
|30/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|1-0
|30/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
|1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Γαλλία
|
6-3
|
6
|
Αυστραλία
|
3-4
|
6
|
Τυνησία
|
1-1
|
4
|
Δανία
|
1-3
|
1
|
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
|1-2
|23/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|7-0
|27/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|0-1
|27/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|1-1
|01/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
|2-1
|01/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|2-4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Ιαπωνία
|
4-3
|
6
|
Ισπανία
|
9-3
|
4
|
Γερμανία
|
6-5
|
4
|
Κόστα Ρίκα
|
3-11
|
1
|ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ
|0-0
|23/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|1-0
|27/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ
|0-2
|27/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|4-1
|01/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
|0-0
|01/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Μαρόκο
|
4-1
|
7
|
Κροατία
|
4-1
|
5
|
Βέλγιο
|
1-2
|
4
|
Καναδάς
|
2-7
|
0
|
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ
|1-0
|24/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ
|2-0
|28/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ
|3-3
|28/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|1-0
|02/12
|STADIUM 974
DOHA
|ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|2-3
|02/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
|1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Βραζιλία
|
3-1
|
6
|
Ελβετία
|
4-3
|
6
|
Καμερούν
|
4-4
|
4
|
Σερβία
|
5-8
|
1
|Η' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
|0-0
|24/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
|3-2
|28/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ
|2-3
|28/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|2-0
|02/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|0-2
|02/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
|2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Πορτογαλία
|
6-3
|
6
|
Ν. Κορέα
|
4-4
|
4
|
Ουρουγουάη
|
2-2
|
4
|
Γκάνα
|
5-7
|
3
|ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|03/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΗΠΑ (49)
|3-1
|03/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (50)
|2-1
|04/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ (52)
|3-1
|04/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (51)
|3-1
|05/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (53)
|1-3 πεν.
|05/12
|STADIUM 974
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (54)
|4-1
|06/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΜΑΡΟΚΟ - ΙΣΠΑΝΙΑ (55)
|3-0 πεν.
|06/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ (56)
|6-1
|ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|09/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (58)
|4-2 πεν.
|09/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (57)
|3-4 πεν
|10/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΜΑΡΟΚΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (60)
|1-0
|10/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (59)
|1-2
|ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|13/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΚΡΟΑΤΙΑ (61)
|21:00
|14/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΓΑΛΛΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ (21)
|21:00
|ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|17/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62
|17:00
|ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|18/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62
|17:00