Ref Cam: Η κάμερα που υποτίθεται ότι φέρνει το παιχνίδι πιο κοντά, αλλά τελικά σου φέρνει... ναυτία

Κάθε Μουντιάλ θέλει να αφήσει το δικό του (τεχνολογικό) αποτύπωμα. Να παρουσιάσει κάτι νέο, κάτι που θα κάνει τον θεατή ότι παρακολουθεί το ποδόσφαιρο του μέλλοντος και η αλήθεια είναι πως η φετινή διοργάνωση έχει δώσει άφθονο υλικό προς συζήτηση.

Από τις ανακοινώσεις των διαιτητών μετά τις αποφάσεις του VAR, που ακούγονται από τα μεγάφωνα του γηπέδου λες και βρισκόμαστε σε αμερικανικό αθλητικό event, μέχρι τα εντελώς αχρείαστα hydration breaks που περισσότερο μοιάζουν με διαφημιστικό διάλειμμα παρά με αγωνιστική ανάγκη, το ποδόσφαιρο και η FIFA δοκιμάζουν διαρκώς νέα πράγματα.

Στη λίστα αυτή προστέθηκε και η περίφημη Ref Cam, δηλαδή η GoPro που είναι ενσωματωμένη πάνω στον διαιτητή και υπόσχεται να μας δείξει το παιχνίδι από την πιο αυθεντική οπτική γωνία. Εκείνη του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, λίγα μέτρα από τη φάση, ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και στην καρδιά της δράσης.

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Στα χαρτιά ακούγεται εξαιρετικό. Στην πράξη, όχι και τόσο

Γιατί μπορεί η Ref Cam να προσφέρει μερικά εντυπωσιακά στιγμιότυπα, ειδικά σε επαναλήψεις ή σε φάσεις κοντά στην περιοχή, ακριβώς όμως επειδή η εικόνα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο, η εμπειρία θυμίζει περισσότερο κακοτραβηγμένο TikTok παρά τηλεοπτική μετάδοση κορυφαίου ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ο διαιτητής τρέχει συνεχώς, αλλάζει κατεύθυνση κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Επιταχύνει, φρενάρει, γυρίζει το κεφάλι του δεξιά κι αριστερά, προσπαθεί να παρακολουθήσει τη φάση από την καλύτερη δυνατή γωνία. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και ευχάριστα για όποιον βρίσκεται στον καναπέ του σπιτιού του. Για αυτό άλλωστε και λέγεται Ref και όχι cameraman.

Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που κουνιέται ασταμάτητα, χωρίς σταθερό σημείο αναφοράς, δημιουργώντας πολλές φορές περισσότερο εκνευρισμό παρά αίσθηση συμμετοχής. Αντί να νιώθεις ότι μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι, πιάνεις τον εαυτό σου να ψάχνει πότε θα επιστρέψει η μετάδοση στην κλασική τηλεοπτική κάμερα.

Xρειαζόμασταν πραγματικά τη Ref Cam;

Το ποδόσφαιρο είναι ίσως το άθλημα που κινηματογραφείται καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Δεκάδες κάμερες, εναέρια πλάνα, υπερ-αργές επαναλήψεις, λήψεις από κάθε πιθανή γωνία. Δύσκολα μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι του έλειπε κάτι, όπως η οπτική του διαιτητή για να κατανοήσει καλύτερα τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

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Αντιθέτως, υπάρχει κάτι που πιθανότατα θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον μέσο θεατή. Να ακούσει τι λένε μεταξύ τους οι διαιτητές, να καταλάβει πώς επικοινωνούν με το VAR, πώς αξιολογούν μια αμφισβητούμενη φάση, πώς λαμβάνεται μια κρίσιμη απόφαση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αυτό θα ήταν πραγματικά πρωτοποριακό, και θα έδινε περιεχόμενο που θα έφερνε τον κόσμο πιο κοντά στον τρόπο που λειτουργεί η διαιτησία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Η Ref Cam, αντιθέτως, μοιάζει περισσότερο με μια τεχνολογική επίδειξη δυνατοτήτων, σαν μία GoPro που υπάρχει επειδή μπορεί να υπάρξει. Όχι επειδή λύνει κάποιο πρόβλημα ή βελτιώνει ουσιαστικά την εμπειρία του θεατή.

Σαφώς και είναι καινοτομία, προσφέροντας μερικά εντυπωσιακά πλάνα για τα social media και τα highlights. Αλλά όχι, δεν είναι κάτι που κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όποιον το παρακολουθεί από την τηλεόραση.

Εδώ που τα λέμε, όσο εντυπωσιακό κι αν ακούγεται να βλέπεις τον αγώνα μέσα από τα μάτια του διαιτητή, τελικά προτιμάς να βλέπεις... τον ίδιο τον αγώνα.