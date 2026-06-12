Μουντιάλ: 6 τύποι που θέλουμε πολύ να γίνουν διαιτητές για τα αγγλικά τους

Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού ξεκίνησε με γκολ, θέαμα, VAR και το πρώτο πραγματικά αξέχαστο blooper της διοργάνωσης. Δεν μιλάμε για αυτογκόλ, ούτε για χαμένο πέναλτι ή κάποια επική γκάφα αμυντικού.

Αυτό το highlight ήταν ο διαιτητής στο Μεξικό - Νότια Αφρική που προσπάθησε να εξηγήσει μέσω μικροφώνου την απόφαση για κόκκινη κάρτα και κατάφερε να δημιουργήσει ένα διεθνές επεισόδιο ακουστικής σύγχυσης. Διότι πλέον η FIFA θέλει να γίνει… ΝΒΑ, όπου οι διαιτητές μετά από υπόδειξη του Instant Replay (στο Μουντιάλ το VAR) πρέπει να ενημερώνουν το κοινό μέσω μικροφώνου.

Στη θεωρία ακούγεται εξαιρετικό, στην πράξη όμως ήταν ίσως ό,τι πιο κοντινό σε εκείνον τον αθλητικογράφο από την Αφρική που προσπαθούσε να πει τα αποτελέσματα της Πρέμιερ Λιγκ.

Με λίγα λόγια, αν δεν είχες υπότιτλους μπροστά, δύσκολα καταλάβαινες τι ξεστόμιζε ο ρεφ. Με αφορμή το περιστατικό, συγκεντρώσαμε δέκα πράγματα που δεν πρόκειται να καταλάβει κανείς αν οι ανακοινώσεις συνεχιστούν στο ίδιο επίπεδο.

Ο πιλότος σε αεροπλάνο που προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά

Δεν λέω ότι όλοι οι πιλότοι είναι έτσι, ωστόσο, είναι ώρες-ώρες κάποιοι που μιλάνε μέσα από τα δόντια τους, σέρνουν τις λέξεις λες και κοιμούνται και άντε να καταλάβεις τι λένε. Φαντάσου να βγάζουν ανακοίνωση στο γήπεδο.

Θωμάς Μάτσιος (Εδεσσαϊκός)

Ο GOAT της ακατάληπτης ποδοσφαιρικής δήλωσης, o τύπος που τα είπε… ΟΛΑ. Αν δεν καταλάβαμε τον διαιτητή, υπάρχει λόγος να καταλάβουμε και τον… μεταφραστή;

Βασίλης Τσιάρτας

Για να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις, δεν λέμε ότι ένα από τα κορυφαία δεκάρια ever δεν μπορεί να μιλήσει σαν άνθρωπος, η ταχύτητα όμως με την οποία ξεστομίζει τις λέξεις με σκοπό να βγάλει μια πρόταση, μπορεί να ξεκινήσει στο 70’ του αγώνα και να ολοκληρωθεί στην… παράταση.

Φαντάσου να έχεις παίξει κόκκινη κάρτα μέχρι το 70΄και να πρέπει ο Τσιάρτας να το εκφωνήσει. Πήγες κουβά από τα αποδυτήρια.

Μανώλης Σιώπης

Δεν θέλουμε να είμαστε εριστικοί με τον συμπαθέστατο μέσο του Παναθηναϊκού, αλλά εκείνα τα αγγλικά του στο παρελθόν μας έχουν μείνει ανεξίτηλα. Εμείς φταίμε;

Ο ντόπιος ιδιοκτήτης μπαρ που δεν ξέρει γρι

Κλασικό σκηνικό κάθε καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, ασχέτως αν αυτά τα μαγαζιά «ζούνε» από τους ξένους, πάντα θα υπάρχει ένας μαγαζάτορας που δεν καταλαβαίνει κάτι πέρα από «yes», «no» και «this is a cat». Και τι κάνει; Ζητάει από τον επόμενο πελάτη να τον βοηθήσει με τη μετάφραση. Σε περίπτωση που ένας τέτοιος είναι διαιτητής του Μουντιάλ, μην σας φανεί περίεργο να ανεβαίνει εξέδρα, δίνοντας μικρόφωνο σε θεατή λες και είναι ρεπόρτερ που ψάχνει για δηλώσεις. Με τη μόνη διαφορά ότι θα του πει «translate», στη μητρική του γλώσσα προφανώς.

Ζάχος Δόγκανος

Στην αρχή σκεφτήκαμε την Ελένη Βλαχάκη από το «Κωνσταντίνου και Ελένης» όταν το έπαιζε… Lady Πετούλα Ράφινγκστοουν με τα «May I have a cup of tea please, μη χ€σω», αλλά καταλήξαμε πως ο Ζάχος Δόγκανος από το «Εκείνες και Εγώ» ή ο συνάδελφός του, Δημήτρης Μαρίκος είναι σαφώς χειρότεροι.

Θα έβγαινε κόκκινη κάρτα, θα έπρεπε να την εξηγήσουν και από τα μεγάφωνα θα ακουγόταν «Well, well. Well…».