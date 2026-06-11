Κάθε Μουντιάλ είναι μια καλή δικαιολογία να βρεθείς με τους φίλους σου

Μουντιάλ 2026, η απόλυτη -ποδοσφαιρική-γιορτή του καλοκαιριού. Το μέρος που πολύ θα θέλαμε να είναι και η Εθνική μας ομάδα, αντί για εκείνη όμως θα είμαστε εμεί. Νοητά τουλάχιστον.

Με καφέδες, μπίρες, πίτσες και αρκετά ξενύχτια για να αποδείξουμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, αλλά κοινωνικό γεγονός.

Όπως σε κάθε Μουντιάλ, έτσι και σε αυτό βιώνεις ένα πολύ ιδιαίτερο συναίσθημα όταν συνειδητοποιείς πλέον ότι πλησιάζει η εκκίνησή του. Βλέπεις το πρόγραμμα, χαζεύεις τους ομίλους, αρχίζεις να σημειώνεις ποια παιχνίδια αξίζουν το ξενύχτι και λες μέσα σου:

«Ωραία, φέτος έχει μπάλα».

https://www.instagram.com/reel/DZZ6p-1gbyx/

Το λες παρότι γνωρίζεις ότι τα περισσότερα μεγάλα ματς στις ΗΠΑ θα παίζονται σε ώρες που κανονικοί άνθρωποι κοιμούνται, κυρίως όμως γιατί βαθιά μέσα σου ξέρεις πως όταν ξεκινήσει η πρώτη σέντρα, όλα αυτά θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα.

Γιατί το Μουντιάλ δεν ήταν ποτέ μόνο οι ομάδες, ούτε και τα γκολ, αλλά κυρίως οι άνθρωποι με τους οποίους βλέπεις.

Το αναπόφευκτο ταξίδι στο παρελθόν

Πάντα συμβαίνει αυτό. Εκείνη αναδρομή στις αναμνήσεις και τα πρώτα Μουντιάλ που είδες με τον πατέρα σου, τον θείο ή τον παππού σου. Στις εποχές εκείνες μαζευόσασταν στο ίδιο σαλόνι για να δείτε έναν τελικό χωρίς να σας νοιάζει ιδιαίτερα ποιος θα κερδίσει, αργότερα στην εποχή εκείνοι το βλέπατε με τους κολλητούς, τους ίδιους τύπους με τους οποίους έπαιζες μπάλα στις αλάνες. Τους ίδιους με τους οποίους πήγες γήπεδο, με εκείνους που θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στα group chats κάθε φορά που ξεκινά μια μεγάλη διοργάνωση.

Και κάπου, στο σήμερα πλέον, καταλαβαίνεις ότι το Μουντιάλ είναι ίσως η καλύτερη δικαιολογία για να ξαναβρεθεί μια παρέα που έχει χαθεί μέσα σε δουλειές, υποχρεώσεις, οικογένειες, παιδιά και καθημερινές σκοτούρες.

Ένα μήνυμα αρκεί στο group chat στο Whatsapp: «Πού θα δούμε το ματς;»

Δεν έχει σημασία που θα γίνει το σημείο συνάντησης, ούτε και αν θα βλέπετε Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία ή ένα ματς ομίλου ανάμεσα σε δύο ομάδες που μέχρι χθες δεν θυμόσασταν καν σε ποια ήπειρο βρίσκονται.

Σημασία έχει ότι είστε πάλι μαζί, με μπίρες στο τραπέζι, πίτσες που τελειώνουν πριν το ημίχρονο, ατελείωτες προβλέψεις, στοιχήματα… της πλάκας και συζητήσεις που ξεκινούν από το ποδόσφαιρο και καταλήγουν στα φοιτητικά χρόνια.

Με δεδομένο ότι το Μουντιάλ των ΗΠΑ δεν θα είναι ό,τι καλύτερο για την ρουτίνα του ύπνου μας κάποια παιχνίδια θα ξεκινούν αργά, ορισμένα από αυτά θα απαιτούν καφέδες, ενεργειακά ποτά και σοβαρές διαπραγματεύσεις με το ξυπνητήρι της επόμενης ημέρας.

Αλλά από πότε οι πραγματικοί φίλοι άφησαν μια μικρή έλλειψη ύπνου να σταθεί εμπόδιο σε μια ποδοσφαιρική βραδιά;

Οι παλιότεροι ήξεραν καλά τι σημαίνει να βλέπεις μπάλα παρέα. Δεν είχε τόση σημασία το παιχνίδι όσο η συνάντηση. Η καφετέρια, η κουβέντα, το πείραγμα, η αίσθηση ότι συμμετέχεις σε μια μικρή γιορτή.

Αυτό ακριβώς παραμένει το Μουντιάλ

Μια σπάνια περίσταση που καταφέρνει να βγάλει τους ανθρώπους από το πρόγραμμά τους και να τους βάλει ξανά στο ίδιο τραπέζι.

Γι' αυτό και, όσο κι αν μας ενοχλεί που η Ελλάδα θα λείπει ξανά από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη, ξέρουμε ότι όταν έρθει η ώρα των νοκ άουτ θα είμαστε εκεί. Θα σχολιάζουμε διαιτησίες, θα ανακαλύπτουμε ξαφνικά ότι υποστηρίζουμε κάποια εθνική ομάδα και θα υποσχόμαστε πως «μετά το επόμενο ματς πάμε σπίτια μας νωρίς». Ψέματα φυσικά.

Γιατί τελικά το Μουντιάλ αφορά μόνο εκείνους τους φίλους που, όσες εβδομάδες ή μήνες κι αν έχουν περάσει χωρίς να βρεθείτε, μπορούν να ξαναπιάσουν το νήμα της κουβέντας μέσα σε πέντε λεπτά. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε τρόπαιο.

Ακόμα κι αν την επόμενη μέρα στη δουλειά νυστάζεις επικίνδυνα.