Ποιος είσαι iShowspeed που θα διαφωνήσεις με τον Ζλάταν on air;

Όταν κάποιος είναι καλεσμένος σε μια εκπομπή και βγαίνει εκτός… ελέγχου, συνήθως τον προσγειώνουν με τρόπο ή απλώς η παραγωγή πηγαίνει σε διαφημίσεις για να απομακρυνθεί από το πλατό. Όταν όμως ο host είναι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, δεν χρειάζεται την παραγωγή για να πιάσει δουλειά.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο τύπος που λάτρεψε περισσότερο από όλους τον εαυτό του -και εμείς εκείνον για αυτόν ακριβώς τον λόγο- βρίσκεται αυτές τις μέρες στα γήπεδα της Αμερικής για το Μουντιάλ και μαζί με τον Τιερί Ανρί παρουσιάζουν ποδοσφαιρική εκπομπή μέσα από το γήπεδο. Κάποια στιγμή όμως την ώρα του αγώνα των ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης, ο γνωστός youtuber, iShowspeed αποφάσισε να κρασάρει το πλάνο στο οποίο βρίσκονταν ο Ανρί και Ζλάταν, με τον Σουηδό να μην δείχνει αρχικά, ιδιαίτερα χαρούμενος για την επίσκεψή του.

Οι δυο τους, άλλωστε, έχουν ένα παρελθόν όταν είχαν γυρίσει μαζί ένα βίντεο στο Μιλάνο, με τον Αμερικανό Youtuber να τις… τρώει από τον οξύθυμο ποδοσφαιρικό μύθο. Τότε νομίζαμε ότι πρόκειται για πλάκα, μάλλον όμως το rage mode του Ζλάταν είχε αρχίσει να ανεβαίνει από τότε.

Όταν λοιπόν, ο iSHowspeed κράσαρε με το χαρακτηριστικό του… γάβγισμα, ο Ζλάταν ήταν ήρεμος, παρόλα αυτά σύντομα θα άρχιζαν οι προσβολές. Και εδώ που τα λέμε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τις χαρήκαμε κιόλας.

Του πήρε το μικρόφωνο και τον έδιωξε

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο μεσότιτλός μας έχει μια δόση ειρωνείας χωρίς κυριολεκτεί, έλα μου όμως που περιγράφει ακριβώς ό,τι συνέβη. Διότι λίγο αργότερα, έπεσε η ερώτηση ποιος θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και ο Αμερικανός ήταν κάθετος, λέγοντας «ο Ρονάλντο με την Πορτογαλία» με τεράστια σιγουριά.

Ο Ζλάταν τον κοίταξε, κοντοστάθηκε, είδε πως και ο Ανρί σκέφτεται «τι μπούφος είναι αυτός», και έκανε αυτό που θα έκανε κάθε ενοχλημένος παρουσιαστής, εφόσον λεγόταν Ιμπραΐμοβιτς. Του πήρε το μικρόφωνο και τον έσπρωξε εκτός πλάνου! Απλά και απέριττα.

Πού πα ρε iShowspeed; Πρώτα ρωτάμε τον Ζλάταν τι πιστεύει και ύστερα απαντάμε, μονάχα εφόσον η απάντησή μας είναι κοντά στη δική του.