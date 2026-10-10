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Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση της ΚΑΕ για τους βανδαλισμούς στη SUNEL Arena

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωσε, μετά τους βανδαλισμούς που υπέστη η SUNEL Arena από μερίδα οπαδών του.

Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση της ΚΑΕ για τους βανδαλισμούς στη SUNEL Arena
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Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη SUNEL Arena ως έδρα του σε επίσημο παιχνίδι, επικρατώντας 89-66 της Αναντολού Εφές, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Δυστυχώς, η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από φθορές που προκάλεσε μερίδα οπαδών των «ερυθρόλευκων», η οποία έγραψε εμετικά συνθήματα στις τουαλέτες του γηπέδου.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Εφές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι όλες οι φθορές που σημειώθηκαν στη SUNEL Arena θα αποκατασταθούν με δικά της έξοδα, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Λίγο αργότερα, μετά την οργισμένη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, οι «ερυθρόλευκοι» εξέδωσαν με τη σειρά τους ανακοίνωση, μέσω της οποία καταδίκασαν τα όσα έγιναν από «λίγους ανεγκέφαλους» και «θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Με μεγάλη μας λύπη είδαμε κάποια συνθήματα που γράφτηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της Sunel Arena και άμεσα δόθηκε εντολή να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές.

Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε αυτούς τους λίγους ανεγκέφαλους που αμαύρωσαν το παιχνίδι-γιορτή του Πρωταθλητή Ευρώπης και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο.

Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, που δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα, θα είναι η ασπίδα προστασίας του γηπέδου που μας φιλοξενεί».

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