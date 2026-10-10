Εμετικά συνθήματα στις τουαλέτες της SUNEL Arena (Photos)

Δυστυχώς ο σεβασμός στις εγκαταστάσεις της SUNEL Arena, δεν υπήρξε ποτέ. Η πρώτη παρουσία του Ολυμπιακού ως γηπεδούχος στην έδρα της ΑΕΚ, περιελάμβανε βαλδαλισμούς και εμετικά συνθήματα γραμμένα με σπρέι στις τουαλέτες.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δεν κατάφερε να προστατέψει το γήπεδο που και η ίδια θα έχει για έδρα τους επόμενους μήνες. Πλέον, καλείται να αποκαταστήσει όλες τις ζημιές άμεσα, όπως προβλέπουν οι σχετικές συμφωνίες.