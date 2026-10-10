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Εμετικά συνθήματα στις τουαλέτες της SUNEL Arena (Photos)

Μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού προκάλεσε καταστροφές στις τουαλέτες του γηπέδου που φιλοξενεί την ομάδα τους. 

Εμετικά συνθήματα στις τουαλέτες της SUNEL Arena (Photos)
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Δυστυχώς ο σεβασμός στις εγκαταστάσεις της SUNEL Arena, δεν υπήρξε ποτέ. Η πρώτη παρουσία του Ολυμπιακού ως γηπεδούχος στην έδρα της ΑΕΚ, περιελάμβανε βαλδαλισμούς και εμετικά συνθήματα γραμμένα με σπρέι στις τουαλέτες.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δεν κατάφερε να προστατέψει το γήπεδο που και η ίδια θα έχει για έδρα τους επόμενους μήνες. Πλέον, καλείται να αποκαταστήσει όλες τις ζημιές άμεσα, όπως προβλέπουν οι σχετικές συμφωνίες.

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