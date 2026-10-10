ΑΕΚ μετά το Ολυμπιακός - Εφές: «Βάνδαλοι και κάφροι δεν έχουν καμία θέση στη SUNEL Arena»

Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη SUNEL Arena ως έδρα του σε επίσημο παιχνίδι, επικρατώντας 89-66 της Αναντολού Εφές, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Δυστυχώς, η αναμέτρηση συνοδεύτηκε από φθορές που προκάλεσε μερίδα οπαδών των «ερυθρόλευκων», η οποία έγραψε εμετικά συνθήματα στις τουαλέτες του γηπέδου.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Εφές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι όλες οι φθορές που σημειώθηκαν στη SUNEL Arena θα αποκατασταθούν με δικά της έξοδα, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε (μεταμεσονύχτια) ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζει τα περιστατικά, κάνοντας λόγο για υβριστικά συνθήματα κατά των οπαδών της και προσβολή της μνήμης νεκρών. Παράλληλα, καλεί τον Ολυμπιακό να αναζητήσει τους υπεύθυνους και να φροντίσει ώστε να μην έχουν ξανά πρόσβαση στα γήπεδα.

Λίγη ώρα αργότερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε κι εκείνη ανακοίνωση, μέσω της οποίας καταδίκασε τα όσα έγιναν από «λίγους ανεγκέφαλους» και «θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Βάνδαλοι και κάφροι, που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας, που έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των οπαδών μας, και που περιύβρισαν τους νεκρούς μας δεν έχουν καμία θέση στη SUNEL Arena.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μεν τη συμβατική υποχρέωση ν’ αποκαταστήσει τις ζημιές, που προκλήθηκαν κατά την αναμέτρηση με Εφές, έχει όμως και την ηθική υποχρέωση ν’ αναζητήσει και ν' απομονώσει αυτά τα κτήνη, και να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο ούτε στο Γήπεδό μας, ούτε σε κανένα άλλο γήπεδο.

Και μπορεί η πλειοψηφία των οπαδών της «ερυθρόλευκης» ομάδας να σεβάστηκε τους χώρους, και να έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά, σεβόμενη τη φιλοξενία μας, ωστόσο, οι θλιβερές εικόνες των λίγων προκάλεσαν δικαιολογημένα αηδία, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών μας, αλλά και όλων των υγιώς σκεπτομένων φιλάθλων όλης της χώρας. Η Διοίκηση της ΑΕΚ BC διαχειρίζεται μία συμβατική υποχρέωση και φιλοξενεί έναν αντίπαλό της στο Γήπεδό μας, αλλά δεν προτίθεται ν’ ανεχτεί ξανά συμπεριφορές, που ξεφεύγουν από τα όρια και που προσβάλλουν την ηθική μας, τις προσφυγικές καταβολές μας και γενικότερα την ένδοξη Ιστορία μας.

Αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να καταγγείλει όσα συνέβησαν και να «τελειώσει» οριστικά από τα γήπεδα τους υπανθρώπους, που βεβήλωσαν το Γήπεδό μας».