Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 89-66: Καταιγιστικό δεύτερο μέρος και ιδανική πρεμιέρα στη SUNEL Arena

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena!

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με το «δεξί» στη νέα -προσωρινή- τους έδρα, επικρατώντας με 89-66 της Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeaague και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση μετά την ήττα από τη Βίρτους στη Μπολόνια.

Με όπλο την πολυφωνία στην επίθεση, αλλά και το εξαιρετικό δεύτερο μέρος στην άμυνα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «ισοπέδωσε» την τουρκική ομάδα και πήρε με σχετική ευκολία το ροζ φύλλο αγώνα μπροστά στον κόσμο της.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ο Ζαν Μοντέρο, με τον Δομινικανό να πατάει το... γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και δύο ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του ταλαντούχου γκαρντ και οι Ταϊρίκ Τζόουνς (11π., 6 ριμπ., 2 ασ.) και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (8π., 4 ριμπ., 4 ασ.).

Από πλευράς Εφές, ο Κάμερον Πέιν προσπάθησε μόνος του με 12 πόντους και 3 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Πι Τζέι Ντόζιερ με 11 πόντους και 3 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με επιθετικό πλουραλισμό και εξαιρετική δημιουργία από τον ΜακΙντάιρ, ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του στη SUNEL Arena με ένα γρήγορο 5-0. Παρά τα εύστοχα μακρινά σουτ της Εφές από Ντόζιερ και Στράζελ, οι Πειραιώτες ανέβασαν την αμυντική τους ένταση, έλεγξαν τα ριμπάουντ και εκμεταλλεύτηκαν τις λύσεις που προσέφεραν οι Μοντέρο και Γουόρντ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έτρεξε ένα επιμέρους 9-1 στο τέλος του δεκαλέπτου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +10 (26-16) για να κλείσει ιδανικά την πρώτη περίοδο.

Εντελώς διαφορετικό πρόσωπο παρουσίασε ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο, καθώς ο πάγκος δεν προσέφερε λύσεις και το κακό ποσοστό έξω από τα 6.75 (18% με 3/17) επέτρεψαν στην Εφές να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής (31-30) με τους Οσμάνι και Στραζέλ. Οι «ερυθρόλευκοι» εγκλωβίστηκαν επιθετικά, όμως βρήκαν κάποιες άμυνες στο φινάλε και πήγαν στα αποδυτήρια διατηρώντας το προβάδισμα για το 35-31 του ημιχρόνου.

Μεταμορφωμένος προς το καλύτερο επέστρεψε ο Ολυμπιακός από τα αποδυτήρια, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο στην τρίτη περίοδο. Με «σκληρή» άμυνα και τον ΜακΙντάιρ να παίρνει πρωτοβουλίες, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν ένα εντυπωσιακό επιμέρους 19-5, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +17 για το 58-41. Παρά την προσπάθεια της Εφές να βγάλει αντίδραση με συνεχόμενους πόντους των Πέιν και Λόιντ, ο Ζαν Μοντέρο πέτυχε απίθανο καλάθι στο τέλος του δεκαλέπτου για το 62-49, δίνοντας αέρα 13 πόντων στον Ολυμπιακό ενόψει της τελικής ευθείας.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε τα ηνία του αγώνα μέχρι το τέλος, με τον Εντιάι να επαναφέρει τη διαφορά στο +13 με τρίποντο για το 71-58, ενώ ο Μοντέρο με επτά δικούς του πόντους έκανε το 82-62, σφραγίζοντας τη νίκη για τον Ολυμπιακό. Την πρώτη του στη SUNEL Arena.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 35-31, 62-49, 89-66

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