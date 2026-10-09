Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές: Πρώτο «τεστ» για τους «ερυθρόλευκους» στη SUNEL Arena - Ώρα και κανάλι

Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στη φετινή σεζόν δίνει ο Ολυμπιακός, φιλοξενώντας την Αναντολού Εφές στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά το... στραβοπάτημα στη Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους θέλουν να επανέλθουν στα θετικά αποτελέσματα μπροστά στο κοινό τους, απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελε τη φετινή σεζόν. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλε μια μικρή αντίδραση στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και για πρώτη φορά, ο Έλληνας τεχνικός θα έχει σχεδόν όλους του τους παίκτες διαθέσιμους απέναντι στους Τούρκους.

Συγκεκριμένα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται για την μεγάλη του επιστροφή και σε παιχνίδι EuroLeague, καθώς θυμίζουμε πως ο Σέρβος ψηλός είχε αποκομίσει πρόβλημα τενοντίτιδας και δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ πήρε μερικά λεπτά στο Ιβανώφειο.

Επιπλέον, ο Ντόντα Χολ επέστρεψε από τις ΗΠΑ, έχοντας λάβει τις προηγούμενες ημέρες σχετική άδεια από την ΚΑΕ, έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της Πέμπτης (08/10) και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Τέλος, μεγάλος άτυχος είναι ο Νίκος Πλώτας, που υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου, κάτι που θα τον αφήσει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Από την άλλη, η Αναντολού Εφές προέρχεται από την ήττα στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έχει ρεκόρ 1-2, ενώ κινήθηκε αστραπιαία στο μεταγραφικό παζάρι, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κάμερον Πέιν, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην Παρτιζάν, πριν επιστρέψει στο NBA για λογαριασμό των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Από τραυματισμό αναρρώνουν επίσης οι Γιώργος Παπαγιάννης και Αϊζέια Κορντινιέ και αμφότεροι δεν έκαναν το ταξίδι για Αθήνα.

Η ώρα και το κανάλι

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.