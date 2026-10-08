Ολυμπιακός: Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Ντόντα Χολ - Διαθέσιμος ενόψει Εφές
Ο Ντόντα Χολ επέστρεψε από την Αμερική, έπειτα από τη σχετική άδεια που του είχε χορηγήσει ο Ολυμπιακός, με τον Αμερικανό σέντερ να δίνει το «παρών» στη σημερινή προπόνηση (08/10) και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει του αγώνα με την Εφές (09/10, 21:15).
Ευχάριστα είναι τα νέα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague (09/10, 21:15).
Συγκεκριμένα, ο Ντόντα Χολ, ο οποίος είχε εξασφαλίσει ειδική άδεια από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους τις προηγούμενες ημέρες, επέστρεψε, δίνοντας το «παρών» στην προπόνηση της Πέμπτης (08/10).
Κάπως έτσι, ο 29χρονος σέντερ τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και είναι έτοιμος να ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του για τη «μάχη» της Παρασκευής στη SUNEL Arena.