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Ολυμπιακός: Έξι εβδομάδες εκτός ο Πλώτας - Στις ΗΠΑ ταξίδεψε ο Χολ

Ο Νίκος Πλώτας θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον αριστερό αγκώνα, ενώ ο Ντόντα Χολ ταξίδεψε στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη (08/10).

Ολυμπιακός: Έξι εβδομάδες εκτός ο Πλώτας - Στις ΗΠΑ ταξίδεψε ο Χολ
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Πλήγμα στον Ολυμπιακό με τον Νίκο Πλώτα, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Ο 21χρονος γκαρντ υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα, με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Παράλληλα, ο Ντόντα Χολ έλαβε άδεια από τον Ολυμπιακό και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωπικούς λόγους. Ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

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