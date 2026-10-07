Ολυμπιακός: Έξι εβδομάδες εκτός ο Πλώτας - Στις ΗΠΑ ταξίδεψε ο Χολ

Πλήγμα στον Ολυμπιακό με τον Νίκο Πλώτα, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Ο 21χρονος γκαρντ υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα, με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Παράλληλα, ο Ντόντα Χολ έλαβε άδεια από τον Ολυμπιακό και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωπικούς λόγους. Ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.