Ολυμπιακός: Έξι εβδομάδες εκτός ο Πλώτας - Στις ΗΠΑ ταξίδεψε ο Χολ
Ο Νίκος Πλώτας θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον αριστερό αγκώνα, ενώ ο Ντόντα Χολ ταξίδεψε στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη (08/10).
Πλήγμα στον Ολυμπιακό με τον Νίκο Πλώτα, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.
Ο 21χρονος γκαρντ υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα, με μερική ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.
Παράλληλα, ο Ντόντα Χολ έλαβε άδεια από τον Ολυμπιακό και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωπικούς λόγους. Ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.