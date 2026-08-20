Ολυμπιακός-Ουόκαπ: Ο «πόλεμος» συνεχίζεται με άγνωστες συνέπειες

Άφαντος, όπως είχε δεσμευτεί, ο Τόμας Ουόκαπ. Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την πρώτη του συγκέντρωση για την νέα σεζόν, με τον Τεξανό γκαρντ απόντα παρά τις αυστηρές συστάσεις της διοίκησης του Ολυμπιακού προς τον ίδιο.

Η σκληρή στάση των “ερυθρόλευκων” προς το άλλοτε αγαπημένο παιδί τους δεν… ίδρωσε το αυτί του παίκτη ο οποίος συνεχίζει τις ατομικές προπονήσεις στην Αμερική και δε δείχνει διατεθειμένος να επιστρέψει στη χώρα μας και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Πλέον είναι ξεκάθαρο πως ο παίκτης δεν πρόκειται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, ούτε και της Εθνικής ομάδας, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια.

Πώς οι δύο πλευρές έφτασαν ως εδώ

Η σχέση του Τόμας Ουόκαπ με τον Ολυμπιακό πέρασε μέσα σε λίγους μήνες από την απόλυτη αρμονία στην πλήρη ρήξη, με τις δύο πλευρές να οδηγούνται πλέον στα δικαστήρια.

Το γυαλί άρχισε να ραγίζει λίγο μετά την ολοκλήρωση της σεζόν, όταν ο Τεξανός γκαρντ άφησε δημόσια ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αποχώρησης. Σε δηλώσεις του, αφού επιβεβαίωσε πως το συμβόλαιό του προέβλεπε οψιόν ανανέωσης από την πλευρά της ομάδας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τις προθέσεις του.

Συγκεκριμένα είπε πως «πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται» και πως ο σεβασμός από έναν σύλλογο συνδέεται άμεσα με το πώς σε εκτιμούν και σε πληρώνουν, ξεκαθαρίζοντας ότι η παραμονή του στο «λιμάνι» δεν έπρεπε να θεωρείται δεδομένη.

Η απάντηση της διοίκησης των «ερυθρολεύκων» δεν άργησε να έρθει, με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να τοποθετείται δημόσια κατά τη διάρκεια της παρουσίασης νέου χορηγού. Ο συνιδιοκτήτης της ΚΑΕ υπογράμμισε ότι τα συμβόλαια πρέπει να τηρούνται και από τις δύο πλευρές, καυτηριάζοντας τις απαιτήσεις για αυξήσεις μετά από επιτυχίες. «Όταν η ομάδα πετυχαίνει ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης σέρνεται παίρνει κανονικά τα λεφτά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν το Ντουμπάι κατέθεσε δύο προτάσεις για την απόκτηση του 33χρονου γκαρντ, τις οποίες ο Ολυμπιακός απέρριψε, αξιώνοντας το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Το καλοκαίρι περνούσε χωρίς να υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη με τους Πειραιώτες να διαμηνύουν πως υπολογίζουν κανονικά τον αθλητή και τον περιμένουν κανονικότατα στην πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν.

Και ξαφνικά η «βόμβα» έσκασε. Ο Ουόκαπ σαφώς ενοχλημένος από τη στάση του Ολυμπιακού προχώρησε στη μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, χωρίς αρχικά να γίνονται γνωστοί οι ακριβείς λόγοι που επικαλέστηκε. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του απάντησε αμέσως και με ενημέρωσή του ξεκαθάρισε πως θα προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά του και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη αν ο παίκτης δεν εμφανιζόταν στην προετοιμασία.

Αυτό ακριβώς εντέλει έγινε με τον Ουόκαπ να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, κάνοντας ατομικές προπονήσεις, ενώ η απουσία του από τη σημερινή (20/08) πρώτη συγκέντρωση των «ερυθρολεύκων» επικύρωσε το αδιέξοδο, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να τον καλεί επίσημα σε απολογία.

Το τοπίο πλέον έχει ξεκαθαρίσει. Ο "αγαπημένος" παίκτης του Γιώργου Μπαρτζώκα αλλά και της κερκίδας αρνείται να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με την υπόθεση να οδεύει οριστικά προς το Basketball Arbitral Tribunal (BAT) της FIBA, όπου το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο θα κληθεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό, ορίζοντας τους όρους της αποδέσμευσης και το τελικό οικονομικό τίμημα (buy-out).