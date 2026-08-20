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Ολυμπιακός: Δεν παρουσιάστηκε στην «πρώτη» ο Ουόκαπ - Σε απολογία ο Τεξανός!

Ο Τεξανός παίκτης δεν παρουσιάστηκε στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, όπως ήταν ξεκάθαρο, με τη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά να τον καλεί σε απολογία!

Ολυμπιακός: Δεν παρουσιάστηκε στην «πρώτη» ο Ουόκαπ - Σε απολογία ο Τεξανός!
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Η σχέση του Ολυμπιακού με τον Τόμας Ουόκαπ, ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον. Οι δύο πλευρές διαλέγουν να τραβήξουν το θέμα στα άκρα, όπως έγινε ξεκάθαρο από τις τελευταίες κινήσεις. Με αποκορύφωμα την καταγγελία απ’ την πλευρά του Αμερικανού πλέι μέικερ.

Το νέο… επεισόδιο στο σίριαλ, ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο. Ο Ουόκαπ δεν εμφανίστηκε στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, για την προετοιμασία της σεζόν 2026-27.

Ο Ουόκαπ που συνεχίζει να είναι στις ΗΠΑ – όπως… ανακοίνωσε με πρόσφατο βίντεο όπου έκανε ατομικό πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη – θα κληθεί άμεσα σε απολογία από τη διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με αφορμή την απουσία του από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.

Μια σχέση πέντε χρόνων, με δηλώσεις αποθέωσης εκατέρωθεν, καταλήγει με το χειρότερο τρόπο στον Πειραιά. Με τα επόμενα βήματα να είναι εξίσου ακραία, καθώς αναμένεται να υπάρξει διακοπή συμβολαίου, μέχρι να αποφασίσει η FIBA.

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