Ολυμπιακός: «Κλειδώνουν» οι αλλαγές με Παναθηναϊκό - Οι σκέψεις Μεντιλίμπαρ για ενδεκάδα

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το μεγάλο ντέρμπι της Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καταστρώνει το πλάνο του και να καταλήγει σταδιακά στις επιλογές που θα καθορίσουν την εικόνα της ομάδας σε ένα παιχνίδι με τεράστια σημασία για τη συνέχεια των play offs.

Ο Βάσκος τεχνικός μπορεί να διατηρεί χαμηλούς τόνους, ωστόσο στο μυαλό του έχει αρχίσει να «κλειδώνει» η διάταξη, με το 4-2-3-1 να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Η εικόνα του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΚ ήταν προβληματική, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι και στην ανάπτυξη από τα άκρα, κάτι που οδηγεί σε σκέψεις για παρεμβάσεις τόσο σε πρόσωπα όσο και σε ρόλους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πτέρυγες, εκεί όπου ο Μεντιλίμπαρ αναζητά περισσότερη ένταση, ταχύτητα και ουσία στο επιθετικό τρίτο. Ο Κοστίνια έχει μπει δυναμικά στο κάδρο, προσφέροντας διαφορετικά στοιχεία, ενώ ο Ροντινέι παραμένει μια σταθερά, με τη δυνατότητα να καλύψει περισσότερους από έναν ρόλους. Την ίδια στιγμή, ο Αντρέ Λουίζ διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, αν και η αγωνιστική του κατάσταση αποτελεί έναν παράγοντα που αξιολογείται προσεκτικά.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο αλλαγών σε πρόσωπα της ενδεκάδας, με τον Μεντιλίμπαρ να ζυγίζει κάθε επιλογή, γνωρίζοντας πως το συγκεκριμένο παιχνίδι απαιτεί ισορροπία και αποτελεσματικότητα, χωρίς περιθώρια για ρίσκο. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να παρθούν λίγο πριν τη σέντρα, με βάση την εικόνα των τελευταίων προπονήσεων.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός δουλεύει εντατικά και στις στατικές φάσεις, έναν τομέα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός σε ντέρμπι υψηλής έντασης, όπου οι λεπτομέρειες συχνά κάνουν τη διαφορά. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αποτελεί σημείο καμπής για τη συνέχεια των play offs, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν πως το αποτέλεσμα της Λεωφόρου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά τους να παραμείνουν σε τροχιά στόχων.