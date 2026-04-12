Ολυμπιακός: Η Χάποελ ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του Λάιντνερ

Onsports Team

Σύμφωνα με δημοσίευμα η ομάδα του Ισραήλ προχωρά στην απόκτηση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων».

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα transferfeed, απέκτησε τον Ντόρον Λάιντνερ από τον Ολυμπιακό, αφού ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του αριστερού μπακ, ο οποίος ήταν δανεικός στον ισραηλινό σύλλογο.

Ο Λάιντνερ είχε μεταγραφεί στον Ολυμπιακό από τη Χάποελ το καλοκαίρι του 2022 έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα για την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Πριν από τον τελευταίο δανεισμό του στο Ισραήλ, ο Λάιντνερ είχε επίσης δανειστεί στην Αούστρια Βιέννης στην Αυστρία και στη Ζυρίχη στην Ελβετία.