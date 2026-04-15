Ολυμπιακός: Αντιπροσωπεία οπαδών στου Ρέντη – «Ματώστε τη φανέλα»

Οnsports team

Αντιπροσωπεία οπαδών του Ολυμπιακού βρέθηκε στου Ρέντη και μίλησε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, ζητώντας τους αντίδραση κι επιστροφή στις καλές εμφανίσεις.

Στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη βρέθηκε αντιπροσωπεία οπαδών του Ολυμπιακού.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην προπόνηση της Τετάρτης (15/04), ζήτησαν από τους παίκτες μεγαλύτερη ένταση και πάθος, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενόψει της συνέχειας: «Ματώστε τη φανέλα του Ολυμπιακού».

Παράλληλα, στάθηκαν στη διαφορά που παρουσιάζει η ομάδα ανάμεσα στις εγχώριες διοργανώσεις και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καλώντας τους ποδοσφαιριστές να δείξουν την ίδια εικόνα: «Δώστε τα πάντα, όπως στους αγώνες της Ευρώπης, μπορείτε να το κάνετε».

Στη συνάντηση έδωσαν το «παρών» και στελέχη της διοίκησης, με τους Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Κώστα Καραπαπά να βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο και να παρακολουθούν τη συζήτηση.