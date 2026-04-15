Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Elite διαιτητές σε Ν.Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 10:56
SUPER LEAGUE

Elite διαιτητές σε Ν.Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο

Οι Ζεσούς Χιλ Μανθάνο και Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ θα είναι οι διαιτητές των σπουδαίων αναμετρήσεων της Κυριακής σε ΠΑΟΚ και Λεωφόρο. 

Elite διαιτητές φέρνει η ΚΕΔ για τα μεγάλα ντέρμπι της προσεχούς Κυριακής μεταξύ ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού. 

Στο ντέρμπι των "Δικεφάλων" θα σφυρίξει ο Χεσούς Χιλ Μανθάνο και μαζί του θα είναι οι συμπατριώτες του7υ Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκεθ, Χαβιέ Κάρλος Μαρτίνεθ Νικολάς, 4ος ο Τσακαλίδης και στο VAR οι Πάμπλο Γκονζάλεθ Φουέρτες, Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντεθ Μαέσο. 

Elite διαιτητής και στο "αιώνιο" ντέρμπι της Λεωφόρου και συγκεκριμένα ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ, επίσης για δεύτερη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο (27/4/25) είχε διευθύνει ξανά στα πλέι οφ το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2. 



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved