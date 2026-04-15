Elite διαιτητές σε Ν.Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο

Οι Ζεσούς Χιλ Μανθάνο και Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ θα είναι οι διαιτητές των σπουδαίων αναμετρήσεων της Κυριακής σε ΠΑΟΚ και Λεωφόρο.

Elite διαιτητές φέρνει η ΚΕΔ για τα μεγάλα ντέρμπι της προσεχούς Κυριακής μεταξύ ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού.

Στο ντέρμπι των "Δικεφάλων" θα σφυρίξει ο Χεσούς Χιλ Μανθάνο και μαζί του θα είναι οι συμπατριώτες του7υ Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκεθ, Χαβιέ Κάρλος Μαρτίνεθ Νικολάς, 4ος ο Τσακαλίδης και στο VAR οι Πάμπλο Γκονζάλεθ Φουέρτες, Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντεθ Μαέσο.

Elite διαιτητής και στο "αιώνιο" ντέρμπι της Λεωφόρου και συγκεκριμένα ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ, επίσης για δεύτερη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο (27/4/25) είχε διευθύνει ξανά στα πλέι οφ το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-2.