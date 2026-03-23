ΑΕΚ: Αγωνία για Βάργκα - Με διάστρεμμα στην Εθνική Ουγγαρίας

Ο Μπάρναμπας Βάργκα αναχώρησε για την Ουγγαρία, όπου εντάχθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας ενόψει των αναμετρήσεων του Μαρτίου.

Ο διεθνής φορ της ΑΕΚ φαίνεται, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, να αντιμετωπίζει ένα διάστρεμμα.

Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής του ομάδας, με πιο σημαντική τη μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος.

Την ίδια στιγμή, το ιατρικό τιμ της ΑΕΚ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους γιατρούς της Ουγγαρίας, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάρναμπας Βάργκα έχει καταγράψει 28 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, σημειώνοντας 13 γκολ, αποτελώντας ένα από τα βασικά της «όπλα».

Η Ουγγαρία το προσεχές διάστημα θα δώσει φιλικούς αγώνες απέναντι στη Σλοβενία και την Εθνική Ελλάδας.