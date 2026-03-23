Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΔΕΑΒ: Πρόστιμο σε ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 23 Μαρτίου 2026, 20:03
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ατρόμητος

ΔΕΑΒ: Πρόστιμο σε ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι

Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο στις ΠΑΕ ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τους στο Περιστέρι για την Super League.

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρεται:

«Αφού έλαβε υπόψη,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι αμφοτέρων των ομάδων αντιπαρατέθηκαν μεταξύ τους, εκτοξεύοντας εκατέρωθεν διάφορα αντικείμενα, ενώ φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ επιτέθηκαν, καθ΄ ον χρόνον εξέρχονταν από τη θύρα 1 του γηπέδου, με πέτρες και σιδερένια δίφραχτα, εναντίον των Αστυνομικών οργάνων, που είχαν κινηθεί για λόγους ασφαλείας έξω από την ίδια θύρα,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€),

ii) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved