ΔΕΑΒ: Πρόστιμο σε ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι

Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο στις ΠΑΕ ΑΕΚ και Ατρόμητο για τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τους στο Περιστέρι για την Super League.

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρεται:

«Αφού έλαβε υπόψη,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι αμφοτέρων των ομάδων αντιπαρατέθηκαν μεταξύ τους, εκτοξεύοντας εκατέρωθεν διάφορα αντικείμενα, ενώ φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ επιτέθηκαν, καθ΄ ον χρόνον εξέρχονταν από τη θύρα 1 του γηπέδου, με πέτρες και σιδερένια δίφραχτα, εναντίον των Αστυνομικών οργάνων, που είχαν κινηθεί για λόγους ασφαλείας έξω από την ίδια θύρα,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€),

ii) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».