AEK: «Τώρα αρχίζουν τα σπουδαία» - Το μήνυμα του MVP Κοϊτά ενόψει των playoffs
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 23 Μαρτίου 2026, 17:30
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά και παραλαμβάνοντας το βραβείο του MVP έδωσε το σύνθημα για τα playoffs της Super League που θα κρίνουν τον πρωταθλητή.

Ο 27χρονος Μαυριτανός ήταν κομβικός στο εκρηκτικό ξεκίνημα της «Ένωσης», η οποία πέτυχε τρία γκολ στα πρώτα 26 λεπτά.

Ο Κοϊτα κέρδισε πέναλτι μόλις στο 3ο λεπτό, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόβιτς, ενώ στο 16’ από δικό του σουτ προήλθε το 2-0.

Ο ακραίος επιθετικός αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP της αναμέτρησης με την Κηφισιά, μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κοϊτά μίλησε στην κάμερα του AEK TV για την εξέλιξη του ματς, αλλά και για την προσωπική του απόδοση…

Κοϊτά: «Τώρα αρχίζουν τα σπουδαία» | AEK F.C.



