Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Τέλος εποχής για Μάνταλο - Η ενημέρωση σε Γιοβάνοβιτς και το ευχαριστώ
Οnsports Τeam 23 Μαρτίου 2026, 18:45
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ελλάδα

Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με την ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος πήρε την απόφαση να ολοκληρώσει την παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ φόρεσε το εθνόσημο για συνολικά 17 χρόνια, εκ των οποίων τα 12 σε επίπεδο ανδρών, και έκρινε πως έχει φτάσει η στιγμή να αποχωρήσει, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νεότερη γενιά της «γαλανόλευκης».

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς καριέρας του, μέτρησε 71 συμμετοχές, πέτυχε επτά τέρματα και μοίρασε εννέα ασίστ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Η πρώτη του εμφάνιση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν αγωνίστηκε για 65 λεπτά στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Ρουμανία για τα προκριματικά του Euro 2016.

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε με την Εθνική ήταν τον Νοέμβριο του 2025, στο εκτός έδρας 0-0 με τη Λευκορωσία, σε παιχνίδι όπου είχε και τον ρόλο του αρχηγού.

Την απόφασή του γνωστοποίησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος, μιλώντας ενόψει των φιλικών του Μαρτίου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πέτρο Μάνταλο για την πολυετή προσφορά του στην Εθνική Ελλάδας.


Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved