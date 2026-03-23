AEK, Μάνταλος: Το συγκινητικό γράμμα του αρχηγού στον γιο του – «Βούρκωνα όταν το έγραφα» (βίντεο)

Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ, με τη συμφωνία να επισημοποιείται με ένα συγκινητικό γράμμα που έγραψε ο εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ στον 1,5 ετών γιο του.

Ο Έλληνας μέσος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τον Δικέφαλο στο στήθος για 13η σερί σεζόν.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία εδώ κι αρκετό καιρό, ωστόσο το απόγευμα της Κυριακή (22/03) πήρε επίσημη μορφή. Αυτό έγινε με ένα πολύ όμορφο βίντεο που έπαιξε στις γιγαντοοθόνες της Allwyn Arena κι είχε τίτλο «Το γράμμα του Πέτρου Μάνταλου στον γιο του…».

Το γράμμα του Πέτρου Μάνταλου στον γιο του

«Γιε μου, σήμερα υπέγραψα για άλλη μία χρονιά με την ΑΕΚ. Θα παίξω στην ομάδα μου για 13η σεζόν. Το γράφω και ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δεκατρία χρόνια με το ίδιο σήμα στην καρδιά. Με τα ίδια χρώματα να με βαραίνουν και να με σηκώνουν μαζί.

Όταν θα διαβάσεις αυτές τις γραμμές, ίσως να είσαι αρκετά μεγάλος για να καταλάβεις τι σημαίνει πίστη. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή. Γιατί η απόφαση να μείνω δεν ήταν ποτέ μία επαγγελματική επιλογή.

Ήταν υπόσχεση στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, στον κόσμο που στάθηκε δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές και κυρίως στον εαυτό μου. Να μην φεύγω όταν τα πράγματα ζορίζουν.

Δεν ήταν όλα εύκολα. Υπήρξαν τραυματισμοί που πόνεσαν περισσότερο από όσο φαινόταν. Ήττες που βάραιναν τα βράδια, κριτική που καμιά φορά τρυπούσε την καρδιά. Μα υπήρξαν και στιγμές που δεν ανταλλάσσονται με τίποτα.

Να σκοράρεις σε τελικό Κυπέλλου, να κατακτάς το πρωτάθλημα. Να παίζεις στο γήπεδο που περιμέναμε για 20 χρόνια. Να πανηγυρίζεις το double. Να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο με εσένα αγκαλιά.

Να σε χειροκροτεί όλος ο κόσμος. Να βλέπεις φιλάθλους κάθε ηλικίας να φορούν τη φανέλα σου. Να σε σέβονται οι συμπαίκτες σου.

Σήμερα όμως η μεγαλύτερη χαρά δεν είναι το συμβόλαιο. Είναι ότι μεγαλώνεις και θα μπορείς μία ημέρα να καταλάβεις γιατί έμεινα. Να ξέρεις ότι ο πατέρας σου δεν διάλεξε πάντα τον εύκολο δρόμο, αλλά εκείνον που ένιωθε σωστό.

Θέλω ό,τι και εάν κάνεις στη ζωή σου να θυμάσαι τρία πράγματα. Να δουλεύεις σιωπηλά με σεβασμό, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μην ξεχνάς ποτέ ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες.

Η ΑΕΚ μου έδωσε πολλά. Με έκανε καλύτερο παίκτη, αλλά κυρίως καλύτερο άνθρωπο. Και εύχομαι όταν έρθει η ημέρα να κοιτάξεις και εσύ πίσω στις δικές σου επιλογές, να νιώθεις περήφανος για το πώς στάθηκες, όχι μόνο για το πού έφτασες.

Αν κάποτε με ρωτήσεις γιατί έμεινα τόσα χρόνια, θα σου πω απλά γιατί η αγάπη όταν είναι αληθινή δεν μετριέται με χρόνια. Μετριέται με στιγμές.

Με όλη μου την καρδιά, ο μπαμπάς σου».

«Δεν ξέρω και εγώ, πόσο έκανα για να γράψω το γράμμα…»

Ο Πέτρος Μάνταλος σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά παραδέχθηκε ότι δεν ξέρει ούτε ο ίδιος πόσο έκανε να γράψει το γράμμα, καθώς συνεχώς βούρκωνε. «Έκανα να το γράψω αυτό το γράμμα… Δεν ξέρω και εγώ… Βούρκωνα εγώ ο ίδιος… Τα 13 χρόνια είναι γρουσούζικος αριθμός, πρέπει να βάλω άλλον έναν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διεθνής μέσος. Από εκεί και πέρα, μίλησε:

Για τη νίκη: «Νομίζω κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε δυνατά, ευτυχήσαμε να σκοράρουμε νωρίς. Αυτό ήταν το σημείο κλειδί και γι’ αυτό οι 3 βαθμοί ήρθαν εύκολα».

Για το εάν η πρωτιά ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της ομάδας: «Δεν σημαίνει τίποτα, αλλά τρεις και δύο βαθμοί, είναι ένα… μαξιλαράκι. Το παίρνουμε και θα μπούμε στα πλέι οφ με αυτό».

Για το γεγονός πως η ΑΕΚ είναι και στους «8» της Ευρώπης, κάτι που δεν περιμένανε πολλοί, μαζί με την πρωτιά: «Ήθελα να πω γι’ αυτό. Η ήττα με την Τσέλιε πείραξε και εμάς τους ίδιους. Αλλά αν πας πίσω και σκεφτείς πως ξεκινήσαμε και που είμαστε, το καταπίνεις και λες προχωράμε με αυτό. Και με την ήττα είμαστε στους 8».

Ο Μάνταλος στο AEK TV Show

Για τη νίκη επί της Κηφισιάς: «Το καλό μας ξεκίνημα, ο ενθουσιασμός που μπήκαμε και το γρήγορο γκολ ήταν το σημείο κλειδί για τους 3 βαθμούς».

Για το εάν κατάλαβε την ώρα του αγώνα ότι μπήκε γκολ στον Βόλο: «Καταλάβαμε τι έγινε… Βούιξε το γήπεδο στο γκολ του Βόλου».

Για το γεγονός πως όποιος μπαίνει πρώτος στα playoffs, παίρνει στο τέλος το πρωτάθλημα: «Μας κάνει εμάς. Τα δωράκια τα παίρνεις. Δεν σημαίνει τίποτα, αλλά τα παίρνεις».

Για τα «δώρα» που έκανε κι ΑΕΚ: «Το βλέπω ψιλοφυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. εννοείται θα χάσεις, θα έχεις άσχημες βραδιές, ποδόσφαιρο είναι. Το παίρνουμε και θα μπούμε τα πλέι οφ με το μαξιλαράκι μας».

Για αν του έλεγαν το καλοκαίρι ότι θα είναι πρώτος και στους 8 της Ευρώπης, παρά την ήττα από την Τσέλιε: «Εννοείται το αγόραζα. Το πίστευα… Αν το περίμενα… Χμ… Αν μου έλεγαν ότι θα χάσεις 0-2 από την Τσέλιε και θα περάσεις, το έπαιρνα. Γύρνα πίσω τον χρόνο, έπαιξες 3 προκριματικά για να μπεις σε αυτόν τον θεσμό».

Για το βίντεο και τη συγκίνηση του κόσμου: «Είχα ρωτήσει ποιανού ιδέα είναι, για να του δώσω ένα φιλί στο μέτωπο… Όταν μου το πρότειναν σαν ιδέα, δεν το ξανά σκέφτηκα. Είπα αυτό είναι».

Για το γεγονός ότι δεν ήταν πάντα εύκολα για εκείνον: «Έχω περάσει απ’ όλες τις κατηγορίες, δεν ήταν όλα δύσκολα τα χρόνια. Αποθέωση, αμφισβήτηση, πήγα μέχρι το αεροπλάνο και γύρισα πίσω. Όλα γίνονται για κάποιον λόγο».

Για την αραβική πόρτα το παρελθόντος και θα ξανά ανοίξει ποτέ οποιαδήποτε πόρτα: «Ποτέ μην λες ποτέ, αλλά δεν θα ξανά ανοίξει ποτέ τέτοια πόρτα».

Για το 2027 αν φαίνεται μακρινό και αν μπορεί το συμβόλαιό του να γίνει ακόμα πιο… μακρινό: «Ό,τι θέλει η ομάδα. Η ομάδα αποφασίζει, εννοείται».