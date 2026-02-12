ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Μάνταλος παραμένει «κιτρινόμαυρος» και τη νέα σεζόν - Ακολουθεί ο Βίντα!

Ο Πέτρος Μάνταλος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τον Δικέφαλο στο στήθος, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ, για νέο μονοετές συμβόλαιο - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συμβεί το ίδιο και με τον Ντομαγκόι Βίντα.

Η παραμονή του Έλληνα μέσου ήταν επί της ουσίας δεδομένη, αλλά από το βράδυ της Πέμπτης (12/02) είναι κι οριστική. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα μια σεζόν.

Ο Πέτρος Μάνταλος αποτελεί «σημαία» από το 2014, μετρώντας 419 συμμετοχές κι έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας. Μεταξύ άλλων, έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και φυσικά το νταμπλ της σεζόν 2022/2023.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να «κλείσει» οριστικά και το θέμα της παραμονής του Ντομαγκόι Βίντα για ακόμα μια σεζόν. Ο Μάρκο Νίκολιτς, άλλωστε, όπως και στην περίπτωση του Μάνταλου, έχει την καλύτερη άποψη για τον Κροάτη αμυντικό και τον θεωρεί μεγάλη ηγετική προσωπικότητα τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στα αποδυτήρια.