Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Κρίθηκε στις λεπτομέρειες το «ερυθρόλευκο» ντέρμπι

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Οσ Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά στο τέλος χρειάστηκε ένα απίθανο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ κι ένα εξίσου απίθανο σφύριγμα των διαιτητών για να νικήσει (92-86) τον Ερυθρό Αστέρα, σε αναμέτρηση της 28ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός σημείωσε τη δεύτερη διαδοχική νίκη και παραμένει σταθερά εντός της πρώτης τετράδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, παρουσιάστηκαν αποτελεσματικοί από τα 6,75μ. (14/35 τρίποντα) και επικράτησαν του Ερυθρού Αστέρα, σε ένα αποτέλεσμα με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Με τη νίκη αυτή, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-9 και διατηρούνται πίσω μόνο από τη Φενέρ, ενώ η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς υποχώρησε στο 16-12, χάνοντας έδαφος στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με ένα καθοριστικό σφύριγμα των διαιτητών και ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Βεζένκοφ, ο οποίος το έβαλε από το... σπίτι του, να δίνουν ώθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία πήρε πόντους από όλους τους παίκτες που χρησιμοποίησε.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, συνεχίζοντας σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, ενώ ο Ντόρσεϊ πρόσθεσε 17 πόντους με 4/9 τρίποντα.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Φουρνιέ, ο οποίος ερχόμενος από τον πάγκο σημείωσε 18 πόντους (4/10 τρίποντα), ενώ ο Ουόκαπ ξεχώρισε δημιουργικά με 10 ασίστ, έχοντας ακόμη 5 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Για τον Ερυθρό Αστέρα, ο Νουόρα είχε 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Μπάτλερ να προσθέτει 15 πόντους και 3 ριμπάουντ. Θετική παρουσία και από τον ΜακΙντάιρ, που τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και 8 ασίστ.