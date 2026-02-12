Ομάδες

ΠΑΟΚ: Για πάντα στην Τούμπα τα αδικοχαμένα «αετόπουλα» - Η συγκλονιστική κίνηση του «Δικέφαλου»
Οnsports Τeam 12 Φεβρουαρίου 2026, 23:09
Σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση προχώρησε η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, τιμώντας τη μνήμη των εφτά οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Στο τραπέζι που βρίσκεται στα αποδυτήρια του γηπέδου της Τούμπας έχει πλέον χαραχθεί η «μαύρη» ημερομηνία (27/01/2026) του τραγικού δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στα επτά «αετόπουλα».

Η τραγωδία έχει σημαδέψει βαθιά ολόκληρη την «ασπρόμαυρη» οικογένεια κι η «μαύρη» ημερομηνία (27/01/2026) στο τραπέζι των αποδυτηρίων θα είναι μια μόνιμη υπενθύμιση της απώλειας.

Τα επτά «αετόπουλα» δεν θα ξεχαστούν ποτέ κι άπαντες στον σύλλογο, τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και στα υπόλοιπα τμήματα, επιθυμούν η φετινή επετειακή χρονιά των 100 χρόνων να συνοδευτεί από επιτυχίες που θα αφιερωθούν στη μνήμη τους.



