ΑΕΚ: Αυτές είναι οι κινήσεις για τα νέα συμβόλαια Μάνταλου και Βίντα

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Η ΑΕΚ έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανανέωση των συμβολαίων του Πέτρου Μάνταλου και του Ντομαγκόι Βίντα, κινούμενη ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην «κιτρινόμαυρη» πλευρά θεωρούν κομβικό τον ρόλο και των δύο, όχι μόνο για την αγωνιστική τους προσφορά, αλλά και για την επιρροή τους στα αποδυτήρια. Με τη σύμφωνη γνώμη και του Μάρκο Νίκολιτς, υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση για την επέκταση της συνεργασίας με τους δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτελούν σημεία αναφοράς για τον σύλλογο.

Ο Πέτρος Μάνταλος, αρχηγός και «σημαία» της ΑΕΚ από το 2014, έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας. Μεταξύ άλλων, έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και φυσικά το νταμπλ της σεζόν 2022/2023. Το πιθανότερο σενάριο κάνει λόγο για μονοετή επέκταση της συνεργασίας, χωρίς να αποκλείεται και συμφωνία για δύο χρόνια, κάτι που θα ξεκαθαρίσει μόλις διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο Ντομαγκόι Βίντα, που αποκτήθηκε τον Ιούλιο του 2022 και διανύει την τέταρτη χρονιά του στην Ένωση, παραμένει μία ηγετική φυσιογνωμία. Συμμετείχε στην κατάκτηση του νταμπλ στην πρώτη του σεζόν και, παρότι φέτος δεν έχει σταθερή θέση στο αρχικό σχήμα, μετρά 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Νίκολιτς εκτιμά ιδιαίτερα τον Κροάτη αμυντικό, τον θεωρεί «στρατιώτη» της ομάδας και επιθυμεί την παραμονή του, όπως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να οριστικοποιηθούν δύο ανανεώσεις που κρίνονται κομβικές για την αγωνιστική σταθερότητα και τη συνοχή της ΑΕΚ, τόσο εντός γηπέδου όσο και στα αποδυτήρια.