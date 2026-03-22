ΑΕΚ: «Το γράμμα στον γιο του…» - Το συγκλονιστικό βίντεο για την ανανέωση του Μάνταλου

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που έπαιξε στα matrix της Allwyn για την ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον αρχηγό, Πέτρο Μάνταλο.

Ο Έλληνας μέσος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τον Δικέφαλο στο στήθος για 13η σερί σεζόν.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία εδώ κι αρκετό καιρό, ωστόσο το απόγευμα της Κυριακή (22/03) πήρε επίσημη μορφή. Αυτό έγινε με ένα πολύ όμορφο βίντεο που έπαιξε στις γιγαντοοθόνες της Allwyn Arena κι είχε τίτλο «Το γράμμα του Πέτρου Μάνταλου στον γιο του…»