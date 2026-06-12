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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Το μήνυμα Πινέδα μετά την πρεμιέρα του Μεξικού

Μπορεί να μην αγωνίστηκε απέναντι στη Νότια Αφρική, όμως ο μέσος της ΑΕΚ έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Το μήνυμα Πινέδα μετά την πρεμιέρα του Μεξικού
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Ο Ορμπελίν Πινέδα δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην πρεμιέρα του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 απέναντι στη Νότια Αφρική, ωστόσο πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας του και φρόντισε να στείλει μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Ο μέσος της ΑΕΚ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της εθνικής του ομάδας, τονίζοντας πως το σημαντικό είναι να παραμείνει προσηλωμένη στους στόχους της.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Ξεκινήσαμε με το σωστό πόδι. Συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το ταξίδι, αλλά χωρίς να χάσουμε τον στόχο. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, την οικογένειά μου και όλους τους φιλάθλους για την αμέριστη στήριξή τους. Αυτή είναι μόνο η αρχή».

https://www.instagram.com/p/DZeG6UYDppN/

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