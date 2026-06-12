Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα με τρεις αποβολές και επικό blooper με τα αγγλικά του διαιτητή (videos)

Το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική τα είχε όλα...

Δυο γκολ και και τρεις αποβολές, δύο για τη Νότια Αφρική και μία για το Μεξικό.

Αρχικά, αποβλήθηκε ο Σιτόλε για φάουλ στον Γκουτιέρεζ που ήταν σε προφανή θέση για γκολ.

Εν συνεχεία, μετά από παρέμβαση του VAR αποβλήθηκε και ο Ζουάνι για τη Νότια Αφρική, για χτύπημα εκτός φάσης.

Για να έρθει και τρίτη αποβολή, αυτή τη φορά για το Μεξικό.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος Σαμπάιο ήταν πρωταγωνιστής και ενός blooper στη δεύτερη αποβολή, καθώς μετά από το on field review προσπάθησε με το μικρόφωνό του να εξηγήσει την απόφασή του για κόκκινη κάρτα όμως... προδώθηκε από τα αγγλικά του, χαρίζοντας ένα απολαυστικό στιγμιότυπο στο κοινό.