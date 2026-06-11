Η φαντασμαγορική ολοκλήρωση της τελετής έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγο πριν τη σέντρα του Μεξικό – Νότια Αφρική στο «Αζτέκα».

Το 90λεπτο τελετουργικό για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εντυπωσίασε. Η κορύφωσή του ήρθε για να ξεσηκώσει τους φιλάθλους. Αυξάνοντας το πάθος και την προσμονή στα τελευταία λεπτά πριν η μπάλα στηθεί στο κέντρο του γηπέδου.

Η Σάλμα Χάγεκ, διάσημη Μεξικανή ηθοποιός, εμφανίστηκε στο εμβληματικό γήπεδο «Αζτέκα» και έστειλε το δικό της μήνυμα για τη διοργάνωση.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η παρέλαση με 48 σημαίες των ομάδων που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με τελευταίες αυτές των Μεξικό, ΗΠΑ, Καναδά, δηλαδή των χωρών που διοργανώνουν την ποδοσφαιρική γιορτή.

Ακολούθως τραγούδησε ο σπουδαίος Αντρέα Μποτσέλι.