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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1: MVP ο Χουάνγκ στην ανατροπή των Ασιατών

Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού σκόραρε για την ισοφάριση και είχε καθοριστική παρουσία στη νίκη της Νότιας Κορέας επί της Τσεχίας στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1: MVP ο Χουάνγκ στην ανατροπή των Ασιατών
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Ο Ιν Μπέομ Χουάνγκ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Τσεχία, η οποία διεξήχθη στη Γουαδαλαχάρα για την πρεμιέρα του 1ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της ανατροπής των Ασιατών, οι οποίοι επικράτησαν με 2-1, παρά το γεγονός ότι είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ.

Ο Χουάνγκ, που αγωνίζεται από το 2024 στη Φέγενορντ, ισοφάρισε στο 67ο λεπτό, απαντώντας στο γκολ του Κρέιτσι που είχε δώσει προβάδισμα στους Τσέχους στο 59’. Παράλληλα, είχε καθοριστική συμβολή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, αποτελώντας σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της Νότιας Κορέας μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

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