Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Νίκες για Μεξικό και Ν. Κορέα - Το πανόραμα της διοργάνωσης
Με το… δεξί ξεκίνησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 το Μεξικό και η Νότια Κορέα παίρνοντας τις νίκες επί Νότιας Αφρικής και Τσεχίας, αντίστοιχα.
Η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 άνοιξε με τις αναμετρήσεις του 1ου ομίλου, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο Μεξικό. Αρχικά, στο εναρκτήριο ματς, οι εκ των διοργανωτών «τρικολόρ» του Μεξικού επιβλήθηκαν 2-0 της Νότιας Αφρικής.
Ο εξαιρετικός Κινιόνες άνοιξε το σκορ ενώ είχε και δοκάρι. Ο Ραούλ Χιμένες διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Η Νότια Αφρική δεν απείλησε σε καμία στιγμή του αγώνα, ενώ σωστά ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες, λόγω αποβολών των Σιτόλε και Ζουάνε.
Λίγες ώρες αργότερα, στην Γουαδαλαχάρα, η Νότια Κορέα έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης σε βάρος της Τσεχίας, μια και επικράτησε 2-1 των Ευρωπαίων με ανατροπή και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν Μπέομ Χουάνγκ.
Ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού ήταν αυτός που είχε την… απάντηση στο 67ο λεπτό στο γκολ του Κρέιτσι από το 59’, ενώ έδωσε και την ασίστ για το τέρμα του Χιέον Γκιου Οχ στο 80’ προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανατροπή της Νότιας Κορέας.
Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
GROUP A
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
11/06
22:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
12/06
05:00
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
18/06
19:00
ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
19/06
04:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
ΕΡΤ1
25/06
04:00
Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ1
25/06
04:00
ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP B
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
12/06
22:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
13/06
22:00
ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
18/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
19/06
01:00
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
22:00
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
22:00
ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
GROUP C
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
14/06
01:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
14/06
04:00
ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ1
20/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
20/06
03:30
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ
ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ
ΕΡΤ1
25/06
01:00
ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
25/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP D
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
13/06
04:00
ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ1
14/06
07:00
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
19/06
22:00
ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
20/06
06:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
05:00
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
05:00
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ1
GROUP Ε
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
14/06
20:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15/06
02:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
20/06
23:00
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
21/06
03:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
25/06
23:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
25/06
23:00
ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ1
GROUP F
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
14/06
23:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15/06
05:00
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ1
20/06
20:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
21/06
07:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ1
26/06
02:00
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
26/06
02:00
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP H
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
15/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
16/06
01:00
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
21/06
19:00
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22/06
01:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
27/06
03:00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ1
27/06
03:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP G
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
15/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
16/06
04:00
ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ1
21/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22/06
04:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
27/06
06:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
27/06
06:00
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP Ι
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
16/06
22:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17/06
01:00
ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23/06
00:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23/06
03:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ1
26/06
22:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
22:00
ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ1
GROUP J
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
04:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
17/06
07:00
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
22/06
20:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23/06
06:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
05:00
ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤΡ1
28/06
05:00
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
GROUP Κ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
18/06
05:00
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
23/06
20:00
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
05:00
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
ΕΡΤ1
28/06
02:30
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
02:30
ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
GROUP L
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
17/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
18/06
02:00
ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23/06
23:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
24/06
02:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
00:00
ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
28/06
00:00
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ1
ΦΑΣΗ 32
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
28/06
22:00
2Α-2Β
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
29/06
20:00
1C-2F
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ1
29/06
23:30
1E-3ABCDF
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ1
30/06
04:00
1F-2C
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
30/06
20:00
2E-2I
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
00:00
1I-3CDFGH
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
04:00
1Α-3CEFHI
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
01/07
19:00
1L-3EHIJK
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
01/07
23:00
1G-3AEHIJ
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
02/07
03:00
1D-3BEFIJ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
02/07
22:00
1H-2J
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
02:00
2K-2L
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
03/07
06:00
1B-3EFGIJ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ1
03/07
21:00
2D-2G
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ1
04/07
01:00
1J-2H
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
04/07
04:30
1K-3DEIJL
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΦΑΣΗ 16
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
04/07
20:00
W73-W75
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
05/07
00:00
W74-W77
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
05/07
23:00
W76-W78
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
06/07
03:00
W79-W80
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
ΕΡΤ1
06/07
22:00
W83-W84
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
07/07
03:00
W81-W82
ΣΙΑΤΛ
ΕΡΤ1
07/07
19:00
W86-W88
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
07/07
23:00
W85-W87
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
09/07
23:00
W89-W90
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
10/07
22:00
W93-W94
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
12/07
00:00
W91-W92
ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1
12/07
04:00
W95-W96
ΚΑΝΣΑΣ
ΕΡΤ1
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
14/07
22:00
W97-W98
ΝΤΑΛΑΣ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15/07
22:00
W99-W100
ΑΤΛΑΝΤΑ
ΕΡΤ1
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
00:00
RU101-RU102
ΜΑΪΑΜΙ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΚΑΝΑΛΙ
19/07
22:00
W101-W102
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ1