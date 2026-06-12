· Μεξικό · Νότια Κορέα · Τσεχία

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Νίκες για Μεξικό και Ν. Κορέα - Το πανόραμα της διοργάνωσης

Με το… δεξί ξεκίνησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 το Μεξικό και η Νότια Κορέα παίρνοντας τις νίκες επί Νότιας Αφρικής και Τσεχίας, αντίστοιχα. 

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Νίκες για Μεξικό και Ν. Κορέα - Το πανόραμα της διοργάνωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 άνοιξε με τις αναμετρήσεις του 1ου ομίλου, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο Μεξικό. Αρχικά, στο εναρκτήριο ματς, οι εκ των διοργανωτών «τρικολόρ» του Μεξικού επιβλήθηκαν 2-0 της Νότιας Αφρικής.

Mexico

Ο Ραούλ Χιμένεθ πανηγυρίζει το γκολ που πέτυχε

AP Photo/Natacha Pisarenko

Ο εξαιρετικός Κινιόνες άνοιξε το σκορ ενώ είχε και δοκάρι. Ο Ραούλ Χιμένες διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Η Νότια Αφρική δεν απείλησε σε καμία στιγμή του αγώνα, ενώ σωστά ολοκλήρωσε το ματς με 9 παίκτες, λόγω αποβολών των Σιτόλε και Ζουάνε.

Λίγες ώρες αργότερα, στην Γουαδαλαχάρα, η Νότια Κορέα έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης σε βάρος της Τσεχίας, μια και επικράτησε 2-1 των Ευρωπαίων με ανατροπή και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν Μπέομ Χουάνγκ.

South-Korea

Πανηγυρισμοί για τους Νοτιοκορεάτες

AP Photo/Matias Delacroix

Ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού ήταν αυτός που είχε την… απάντηση στο 67ο λεπτό στο γκολ του Κρέιτσι από το 59’, ενώ έδωσε και την ασίστ για το τέρμα του Χιέον Γκιου Οχ στο 80’ προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανατροπή της Νότιας Κορέας.

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΣΚΟΡ

11/06

22:00

ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

2-0

12/06

05:00

Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

2-1

18/06

19:00

ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

19/06

04:00

ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

ΕΡΤ1

25/06

04:00

Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

ΕΡΤ1

25/06

04:00

ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP B

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

12/06

22:00

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

13/06

22:00

ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18/06

22:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

19/06

01:00

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

24/06

22:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

24/06

22:00

ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

GROUP C

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

14/06

01:00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

14/06

04:00

ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ1

20/06

01:00

ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

20/06

03:30

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ

ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ

ΕΡΤ1

25/06

01:00

ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

25/06

01:00

ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP D

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

13/06

04:00

ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ1

14/06

07:00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ1

19/06

22:00

ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

20/06

06:00

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

26/06

05:00

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

26/06

05:00

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ1

GROUP Ε

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

14/06

20:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

15/06

02:00

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

20/06

23:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

21/06

03:00

ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ1

25/06

23:00

ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

25/06

23:00

ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ1

GROUP F

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

14/06

23:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

15/06

05:00

ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

ΕΡΤ1

20/06

20:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

21/06

07:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

ΕΡΤ1

26/06

02:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ1

26/06

02:00

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP H

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

15/06

19:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16/06

01:00

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

21/06

19:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

22/06

01:00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

27/06

03:00

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ1

27/06

03:00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP G

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

15/06

22:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16/06

04:00

ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ1

21/06

22:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

22/06

04:00

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ1

27/06

06:00

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ1

27/06

06:00

ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Ι

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

16/06

22:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17/06

01:00

ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

23/06

00:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

23/06

03:00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ1

26/06

22:00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

26/06

22:00

ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ1

GROUP J

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

17/06

04:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ1

17/06

07:00

ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

22/06

20:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

23/06

06:00

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

28/06

05:00

ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤΡ1

28/06

05:00

ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Κ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

17/06

20:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18/06

05:00

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ1

23/06

20:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

24/06

05:00

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ

ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

ΕΡΤ1

28/06

02:30

ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

28/06

02:30

ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

GROUP L

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

17/06

23:00

ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18/06

02:00

ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

23/06

23:00

ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

24/06

02:00

ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

28/06

00:00

ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

28/06

00:00

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ1

ΦΑΣΗ 32

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

28/06

22:00

2Α-2Β

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

29/06

20:00

1C-2F

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ1

29/06

23:30

1E-3ABCDF

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ1

30/06

04:00

1F-2C

ΜΟΝΤΕΡΕΪ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

30/06

20:00

2E-2I

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

00:00

1I-3CDFGH

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

04:00

1Α-3CEFHI

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ1

01/07

19:00

1L-3EHIJK

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

01/07

23:00

1G-3AEHIJ

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

02/07

03:00

1D-3BEFIJ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

02/07

22:00

1H-2J

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

03/07

02:00

2K-2L

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

03/07

06:00

1B-3EFGIJ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ1

03/07

21:00

2D-2G

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ1

04/07

01:00

1J-2H

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

04/07

04:30

1K-3DEIJL

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΦΑΣΗ 16

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

04/07

20:00

W73-W75

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

05/07

00:00

W74-W77

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

05/07

23:00

W76-W78

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

06/07

03:00

W79-W80

ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΕΡΤ1

06/07

22:00

W83-W84

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

07/07

03:00

W81-W82

ΣΙΑΤΛ

ΕΡΤ1

07/07

19:00

W86-W88

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

07/07

23:00

W85-W87

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

09/07

23:00

W89-W90

ΒΟΣΤΩΝΗ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

10/07

22:00

W93-W94

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

12/07

00:00

W91-W92

ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1

12/07

04:00

W95-W96

ΚΑΝΣΑΣ

ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

14/07

22:00

W97-W98

ΝΤΑΛΑΣ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

15/07

22:00

W99-W100

ΑΤΛΑΝΤΑ

ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

00:00

RU101-RU102

ΜΑΪΑΜΙ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΠΟΛΗ

ΚΑΝΑΛΙ

19/07

22:00

W101-W102

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΕΡΤ1

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