Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού σκόραρε και μοίρασε ασίστ, οδηγώντας τη Νότια Κορέα στη νίκη επί της Τσεχίας στο πρώτο της παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026.

Με τον Ιν Μπέομ Χουάνγκ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, η Νότια Κορέα ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας με 2-1 της Τσεχίας.

Οι Ασιάτες έκαναν σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, καθώς ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ στην πρεμιέρα τους, έχοντας ως κορυφαίο παίκτη τον πρώην χαφ του Ολυμπιακού.

Η Τσεχία προηγήθηκε στο 59ο λεπτό με τον Κρέιτσι, όμως η απάντηση της Νότιας Κορέας ήρθε στο 67’, όταν ο Χουάνγκ έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ο διεθνής μέσος συνέχισε να έχει καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη της αναμέτρησης, καθώς στο 80’ δημιούργησε το γκολ του Χιέον Γκιου Οχ, με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 2-1.

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