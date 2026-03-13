Φαβορί παραμένει η Μπέτις, η μεγάλη εικόνα είναι άλλη…

Το 1-0 του ΟΑΚΑ τεράστια νίκη, αλλά στην Ισπανία οι «πράσινοι» δεν πρέπει να ξεχνάμε πως θα κυνηγήσουν κάτι πρωτόγνωρο, με τεράστιο κέρδος τους την πίστη που δημιούργησαν σε όλους.

Με δέκα παίκτες για μισή ώρα, ομάδα επιπέδου της Ισπανίας μπορεί εύκολα να σε «σκοτώσει». Ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπέτις, δεν δέχτηκε φάση. Σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε τακτικό θρίαμβο των «πράσινων», σφραγίδα ποδοσφαιρικής αξίας και μιας ομάδας που έρχεται.

Το αποτέλεσμα ήταν σπουδαίο. Δεν δίνει τίποτα περισσότερο πέραν από κάποιες επιπλέον πιθανότητες ενόψει της ρεβάνς στη Σεβίλλη. Φαβορί παραμένει η Μπέτις. Γιατί πέραν όλων των άλλων, ποτέ στην ιστορία του το «τριφύλλι» δεν έχει αποκλείσει ισπανική ομάδα. Θα είναι κόντρα στη λογική αν το πετύχει τώρα, σε μια προσπάθεια που άρχισε τον περασμένο Οκτώβριο εν μέσω της αγωνιστικής περιόδου. Παράλληλα, θα είναι και η κορυφαία επιβράβευση για όλους.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήδη έχει… γυρίσει το κλίμα. Εκείνο που έδειχνε να οδηγεί στη συνηθισμένη κατάληξη με αλλαγές πλάνου επειδή δεν υπάρχει καμία υπομονή. Τη στιγμή που έπρεπε να παιχτεί σε ένα αποτέλεσμα η δουλειά του προπονητή, ήταν λες και ο Θεός της μπάλας έβαλε το χέρι του. Ή πιο απλά, ήταν η στιγμή που η δουλειά βγήκε στο χορτάρι. Με σερί νικών και πρόκριση επί της Πλζεν, φτάνοντας στο 1-0 με την Μπέτις.

Το μυαλό όλων δεν μπορεί παρά να… τρέχει στη ρεβάνς. Η μεγάλη εικόνα όμως, δεν είναι αυτή. Η ιστορία του Παναθηναϊκού εντός κι εκτός συνόρων, είναι δεδομένο πως θα επαναληφθεί. Κύκλους κάνει πάντα. Φέτος; Του χρόνου; Θα γίνει πάντως. Το παν είναι το πως διαχειρίζεται το «τριφύλλι» αυτό το κρίσιμο διάστημα της επιστροφής. Στη στιγμή που φαίνεται πως πλησιάζει σε αυτή.

Αυτό ακριβώς βιώνουν οι «πράσινοι». Την επιστροφή του Παναθηναϊκού στα γνώριμα στάνταρ του. Στο πρωτάθλημα παίζοντας σε κάθε ματς με τεράστια άχαρης μορφής πίεση (επειδή κυνηγούσε τα πλέι οφ, κάτι για το οποίο κανείς δεν θα έλεγε μπράβο εννοείται) κάνει πορεία πρωταθλητισμού στο δεύτερο γύρο σύμφωνα με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν όλοι. Παίζοντας ασταμάτητα όλο το 2026, με τεράστια αγωνιστικά προβλήματα και απουσίες.

Στην Ευρώπη το «τριφύλλι» παραμένει αήττητο εκτός συνόρων επί Ράφα Μπενίτεθ. Έχοντας παίξει δύο φορές με την αήττητη Πλζεν την οποία απέκλεισε, έχοντας παίξει με σύνθεση ανάγκης κόντρα στη Ρόμα και φέρνοντας ισοπαλία ενώ ισοφαρίστηκε στο τέλος, ενώ ήρθε και η νίκη με την Μπέτις με παίκτη λιγότερο για μισή ώρα.

Γεννιέται ξανά η ελπίδα. Βοήθησαν σημαντικά τα νέα πρόσωπα σε αυτό. Κι ο Ταμπόρδα ως τέτοιο ορίζεται, καθώς μέσα στο 2025 τον είχαμε δει σε ματς Κυπέλλου και οι πάντες περιμέναμε πως θα φύγει. Συζητούσαμε για το αν θα δεχτεί να πάει δανεικός ή θα θέλει να φύγει με κανονική μεταγραφή. Συν τη «φρεσκάδα» των νεοφερμένων, όπως ο Τετέι, ο Κοντούρης, ο Κάτρης που επέστρεψε απ’ τον δανεισμό. Κάπως έτσι «χτίστηκε» η ελπίδα και η πίστη σε αυτή την προσπάθεια.

Τα αποτελέσματά της, φαίνονται πλέον. Δεν τα αμφισβητεί κανείς. Ούτε θα αλλάξουν αν – χτύπα ξύλο – δεν πάει καλά η ρεβάνς στην Ανδαλουσία. Ο Παναθηναϊκός δούλεψε και δουλεύει για το άμεσο μέλλον του. Όπως ακριβώς έπρεπε. Και εδώ πρέπει να τονιστεί το σωστό της απόφασης να αλλάξει προπονητή τον Οκτώβρη.

Το εύκολο θα ήταν να μείνει ο Κόντης που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, να μην γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ και από καλοκαίρι βλέπουμε… Πάρθηκε η δύσκολη απόφαση, λόγω των συνθηκών της ομάδας και της πολλοστής φοράς που «ξηλώθηκε» μια προσπάθεια για να «ραφτεί» μια άλλη.

Χωρίς τα αποτελέσματα, κανείς δεν το έβλεπε έτσι. Αυτά ήταν τα καλύτερα θεμέλια του οικοδομήματος. Ακόμη είναι στις αρχές. «Χτίζεται». Όμως φαίνεται η ομορφιά του μόλις θα έχει ολοκληρωθεί. Με σημαντικές μεταγραφές που θα ακολουθήσουν, με ακόμη μεγαλύτερο «δέσιμο».

Ναι, η Μπέτις είναι τεράστια υπόθεση. Θα είναι σπουδαίο για τον Παναθηναϊκό να την περάσει. Δεν παύει, όμως, να μην είναι η μεγάλη εικόνα στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή είναι το άμεσο μέλλον των «πράσινων». Προκειμένου να γίνουν η ομάδα που θα «σπάσει» την κατάρα!

Υ.Γ. Το ποδόσφαιρο είναι μπίζνα εκατομμυρίων. Επαγγελματίες με τεράστιες αμοιβές σε αυτό το επίπεδο, συμβόλαια με πολλά μηδενικά. Δεν παύει όμως, να είναι παιχνίδι. Άρα χαρά. Τη βλέπουμε αποτυπωμένη στα πρόσωπα αυτών των παιδιών. Είναι θετική αύρα για το «τριφύλλι» ακόμη κι αυτό.

Υ.Γ.1: Το πώς υποδέχτηκε η οικογένεια του μπασκετικού Παναθηναϊκού τον Αντρέα Τετέι, είναι απλά για χειροκρότημα. Το βλέμμα ενθουσιασμού του ίδιου του παίκτη, έλεγε τα πάντα.

Υ.Γ.2: Κάτι μπασκετικό… Ο Ματίας Λεσόρ είναι ο καλύτερος σέντερ της Ευρώπης, απ’ τους συνολικά κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης. Το γιατί δεν το καταλαβαίνει κανείς απ’ την αγωνιστική του επίδραση, αλλά απ’ τις αντιδράσεις στην επιστροφή του. «Εχθρών» και «φίλων».