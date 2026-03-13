Μπέτις - Παναθηναϊκός: Δωρεάν εισιτήρια για καλό σκοπό δίνουν οι Ισπανοί για να γεμίσουν το γήπεδο
Οnsports Team 13 Μαρτίου 2026, 18:37
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Δωρεάν εισιτήρια για καλό σκοπό δίνουν οι Ισπανοί για να γεμίσουν το γήπεδο

Η Ρεάλ Μπέτις θέλει να γεμίσει το γήπεδό της στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό και προχωρά σε μια όμορφη ενέργεια.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 1-0 την Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Europa League.

Όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Ισπανίας, όπου οι «βερδιμπλάνκος» θα υποδεχθούν το  Τριφύλλι όχι στην παραδοσιακή τους έδρα, αλλά στο «Λα Καρτούχα» χωρητικότητας 70.000 θεατών.

Οι Ισπανοί κάνουν ό,τι μπορούν για να γεμίσουν το γήπεδο και στο πλαίσιο αυτό μοιράζουν δωρεάν εισιτήρια για το ματς σε όσους συμμετάσχουν μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου σε μια καμπάνια αιμοδοσίας.

Τα άτομα αυτά θα μπορούν να αγοράσουν κι ένα ακόμα εισιτήριο στην προνομιακή τιμή των 20 ευρώ, με τη διοίκηση της Ρεάλ Μπέτις να ευελπιστεί πως με τον τρόπο αυτό το στάδιο θα είναι κατάμεστο.



43 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Άρης: Οδεύει προς αναβολή το ντέρμπι - Επικοινωνία της ΚΑΕ με τον Γιάννη Βρούτση
