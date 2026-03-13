Παναθηναϊκός - Μπέτις: «Συντριβή από τον Μπενίτεθ», αναφέρει ο ισπανικός Τύπος

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο ισπανικός Τύπος ασχολείται εκτενώς με τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις στο ΟΑΚΑ, με αρκετά μέσα να κάνουν λόγο για «κατάρρευση» των Ανδαλουσιανών στην Αθήνα.

Την ίδια στιγμή, ορισμένα δημοσιεύματα εκφράζουν επιφυλάξεις για το –καθαρό– πέναλτι που κέρδισε ο Σφιντέρσκι και έκρινε την αναμέτρηση.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League, επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις σε ένα ματς με ένταση και υψηλό βαθμό δυσκολίας, καθώς οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες για περίπου μισή ώρα.

Στην Ισπανία, τα περισσότερα ΜΜΕ ασκούν έντονη κριτική στην εικόνα της ομάδας του Μανουέλ Πελεγκρίνι, αν και ταυτόχρονα τονίζουν πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Η καταλανική «Sport», στην ηλεκτρονική της έκδοση, κάνει λόγο για «συντριβή της Μπέτις από τον Μπενίτεθ», σημειώνοντας πως η ομάδα του Πελεγκρίνι ηττήθηκε στην Αθήνα και πλέον καλείται να ανατρέψει την κατάσταση στο Λα Καρτούχα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαδριλένικη «AS», η οποία μιλά για «κατάρρευση της Μπέτις στην Αθήνα». Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι Ανδαλουσιάνοι είχαν την κατοχή της μπάλας, όμως παρουσίασαν ένα προβλέψιμο επιθετικό παιχνίδι και δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν ούτε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαν για μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα να τιμωρηθούν στο τέλος από το πέναλτι που έκρινε την αναμέτρηση. Παράλληλα, πάντως, υπογραμμίζεται ότι «τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη», δείχνοντας την πίστη που υπάρχει στο στρατόπεδο της Μπέτις για τη ρεβάνς.

Η «Marca», από την πλευρά της, στέκεται περισσότερο στη φάση που έκρινε το παιχνίδι, γράφοντας στον τίτλο της ότι «ένα οριακό πέναλτι περιπλέκει τη ζωή της Μπέτις μετά από μισή ώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα». Το ισπανικό μέσο αναφέρει ότι η ομάδα του Πελεγκρίνι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο ΟΑΚΑ, ενώ κάνει λόγο για «αμφισβητούμενο πέναλτι» που δόθηκε σε μια φάση την οποία χαρακτηρίζει «φαινομενικά ασήμαντη».

Η «El Pais» σημειώνει πως «η Μπέτις παίζει με τη φωτιά και καίγεται απέναντι στον Παναθηναϊκό», επισημαίνοντας ότι η ισπανική ομάδα παρουσίασε προβλέψιμη ανάπτυξη στην επίθεση, την ώρα που ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ είχε εξαιρετική αμυντική οργάνωση και κατάφερε να διαχειριστεί σωστά το παιχνίδι.

Τέλος, η «Cadena» εστιάζει κυρίως στις χαμένες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων, τονίζοντας ότι «ο Παναθηναϊκός χτυπά την Μπέτις στο τέλος», υπογραμμίζοντας πως οι Ανδαλουσιάνοι πλήρωσαν την αδυναμία τους να αξιοποιήσουν τις στιγμές που δημιούργησαν.