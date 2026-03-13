ΑΕΚ: «Πέταξε» 66 θέσεις στην κατάταξη της UEFA με την ιστορική πορεία

INTIME SPORTS

Onsports Team

Το νέο αυτό ορόσημο ήρθε μετά τη χθεσινή εμφατική επικράτηση με 4-0 απέναντι στην Τσέλιε στη Σλοβενία, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Conference League.

Παράλληλα, η «Ένωση» συνεχίζει την εντυπωσιακή άνοδό της και στην κατάταξη συλλόγων της UEFA. Η ομάδα ξεκίνησε τη χρονιά από τη θέση 159 και πλέον, μετά και τη νέα νίκη, έχει σκαρφαλώσει στην 93η θέση, διατηρώντας σημαντικές πιθανότητες να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της. Αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 32η θέση, ο ΠΑΟΚ στην 51η και ο Παναθηναϊκός στην 75η, κυρίως χάρη στις πορείες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η ΑΕΚ δεν είχε ανάλογες ευρωπαϊκές παρουσίες την τελευταία πενταετία, από την οποία προκύπτει και ο συντελεστής της UEFA.

Η φετινή σεζόν, ωστόσο, είναι διαφορετική για τους «κιτρινόμαυρους». Η ΑΕΚ έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 15.000 βαθμούς, επίδοση που την κατατάσσει στην 33η θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών ομάδων για την τρέχουσα περίοδο. Μπροστά της βρίσκεται μόνο ο Ολυμπιακός, που είναι 32ος με 15.750 βαθμούς, κυρίως χάρη στο μεγάλο μπόνους πρόκρισης στα play in του Champions League. Ωστόσο, με τη ρεβάνς απέναντι στην Τσέλιε να ακολουθεί, η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει και να καταγράψει την καλύτερη φετινή επίδοση μεταξύ των ελληνικών ομάδων. Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός, που συνεχίζει την πορεία του μετά τη νίκη επί της Μπέτις, έχει φτάσει τους 13.250 βαθμούς και βρίσκεται στην 43η θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ, που έχει ήδη αποκλειστεί, είναι 57ος με 11.000 βαθμούς.

Η θεαματική αυτή άνοδος αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική και για τις επόμενες ευρωπαϊκές κληρώσεις, καθώς θα αυξήσει τις πιθανότητες της ΑΕΚ να βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών σε αρκετές περιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει να γράφει το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας. Ο Σέρβος τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής που οδηγεί την ΑΕΚ σε οκτώ νίκες μέσα σε μία ευρωπαϊκή σεζόν, ενώ έχει ήδη καταρρίψει και το ρεκόρ αγώνων της ομάδας σε μία χρονιά στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το προηγούμενο των 12 αναμετρήσεων. Αν η ΑΕΚ φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, τότε ο αριθμός των αγώνων της θα φτάσει τους 16.

Παράλληλα, ο Νίκολιτς ανέβηκε πλέον στη δεύτερη θέση της λίστας με τους προπονητές της ΑΕΚ που έχουν τις περισσότερες ευρωπαϊκές νίκες. Μπροστά του παραμένει μόνο ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος είχε φτάσει τις 18 νίκες σε 61 αγώνες. Με τη χθεσινή επιτυχία, ο Νίκολιτς ξεπέρασε τους Φερνάντο Σάντος και Φράντισεκ Φάντροκ, που είχαν από επτά νίκες, καταγεγραμμένες όμως σε τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές σεζόν.