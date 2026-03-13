EuroLeague: Το τελευταίο… πιάτο της 31ης αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Η δοκιμασία της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας της 31 ης αγωνιστικής.

Η EuroLeague είχε μπει στην τελική της ευθεία για τη regular season με το αμιγώς ελληνικό ενδιαφέρον να έχει ολοκληρωθεί, με την ήττα του Ολυμπιακού στο Μονακό, αλλά και την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις, αλλά και το αποψινό πρόγραμμα έχει ιδιαίτερο... ενδιαφέρον.

Το ματς που ξεχωρίζει είναι αυτό του Βελιγραδίου όπου ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε η οποία βρίσκεται και στην κορυφή της κατάταξης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε (21:00)

Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)