Τσέλιε: Τέλος ο Μαέφσκι, με Καμπέλος στην Allwyn Arena
Οnsports Τeam 13 Μαρτίου 2026, 12:06
CONFERENCE LEAGUE

Τσέλιε: Τέλος ο Μαέφσκι, με Καμπέλος στην Allwyn Arena

Η βαριά εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ έφερε, αναμενόμενες, αλλαγές στην Τσέλιε η οποία έλυσε τη συνεργασία της με τον Ιβάν Μαέφσκι.

Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Τσέλιε ο Ιβάν Μαέφσκι, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα που γνώρισε η ομάδα από την ΑΕΚ, χθες το βράδυ.

Λίγο μετά το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών τα σλοβένικα μέσα προχώρησαν στην αποκάλυψη του ονόματος του αντικαταστάτη του.

Πρόκειται για τον Πορτογάλο Βίτορ Καμπέλος, ο οπιοίος φαίνεται πως ήταν έτοιμος να πάρει τα ηνία της ομάδας εδώ κι αρκετές ημέρες, ωστόσο η διοίκηση περίμενε να περάσει το ματς με την Ένωση για να διασφαλιστεί πως δεν θα προκληθεί αναστάτωση στα αποδυτήρια.

Όπως όλα δείχνουν, ο 50χρονος κόουτς θα είναι αυτός που θα καθοδηγήσει την Τσέλιε στη ρεβάνς της Allwyn Arena (19/3), με τους παίκτες του να κυνηγούν ένα θαύμα προκειμένου να προκριθούν απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».



