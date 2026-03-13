Η σύζυγος του Λεσόρ υποκλίθηκε στη συμπαράσταση του κόσμου

Οnsports Τeam

Ο σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι, με ανάρτησή της στα social media υποκλίθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη συμπαράσταση που έδειξε στον Ματίας καθ' όλη τη διάρκεια του τραυματισμού του.

Η χθεσινή ημέρα δε θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά κυρίως από τη μνήμη της οικογένειας του Ματίας Λεσόρ. Μετά από έναν... Γολογθά, ο Γάλλος σέντερ πάτησε και πάλι στα πόδια του, επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς και βγήκε... νικητής.

Η σύζυγος του Ματίας, Τρέισι, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους της ομάδας αλλά και τον κόσμο του Παναθηναϊκού που όλο αυτό τον καιρό στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Από τις 19 Δεκεμβρίου του 2024 σταθήκατε δίπλα στον σύζυγό μου σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.

Η υποστήριξή, η υπομονή, η σκληρή δουλειά, οι ώρες εργασίας πάνω του και η καλοσύνη σας σήμαιναν πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεστε.

Μέσα από στιγμές αμφιβολίας καθώς και από τις μικρές νίκες στην πορεία, ήσασταν πάντα εκεί για να τον υποστηρίξεις, να του δώσετε κίνητρο και να του υπενθυμίσετε ότι δεν ήταν μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

Σήμερα, ήθελα απλώς να πω ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό σας, την ανθρωπιά σας και για όλα όσα κάνατε γι' αυτόν αυτό το διάστημα.

Επιτελείο του Παναθηναϊκού, ήσασταν εξαιρετικοί».