Αταμάν: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Ματίας» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν στην ομιλία του προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις στάθηκε στον Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι για να καλωσορίσετε τον Ματίας. Καλωσορίζουμε τον Ματίας στην πάντα μας ξανά. Φυσικά με τα στοιχεία και την επιθετικότητά του, μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από ενάμιση χρόνο μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από ενάμιση χρόνο επέστρεψε δυναμικά και ελπίζω να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο».