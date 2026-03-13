Volley League: «Αιώνιο» ντέρμπι για τα ημιτελικά

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Μετς (21:00, ΕΡΤ-2-ΣΠΟΡ) και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς και να φτάσει πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Σειρά ημιτελικών που θυμίζει… τελικούς. Ο Παναθηναϊκός περιμένει απόψε τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Μετς και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του εισιτηρίου που «οδηγεί» στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Oι πράσινοι τερμάτισαν στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πλεονέκτημα της έδρας μέχρι τους τελικούς.

Ο Αμερικανός κεντρικός του Παναθηναϊκού Πατρίκ Γκάσμαν είπε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Τερματίσαμε στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα έδρας. Η βοήθεια της έδρας μας είναι πολύτιμη ωστόσο όλα αυτά θα πρέπει να αρχίσουμε να τα κεφαλαιοποιούμε από το παιχνίδι της Παρασκευής. Φέτος πρέπει να αποκλείσουμε τον Ολυμπιακό για να φτάσουμε στους τελικούς του πρωταθλήματος και αυτομάτως πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτά τα ματς και να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη».

Ο Ολυμπιακός είναι μόλις η δεύτερη φορά στην 35χρονη ιστορία των πλέι οφ και 30 χρόνια από την πρώτη φορά που τερματίζει στην 4η θέση στην κανονική.

O Aργεντινός πασαδόρος του Ολυμπιακού Μαξιμιλιάνο Καβάνα δήλωσε: «Εφτασε η στιγμή για την οποία έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά! Αρχίζουν οι ημιτελικοί. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει και έξτρα πρόκληση, επειδή παίζουμε κόντρα στον μεγαλύτερο αντίπαλό μας. Θα βγούμε στον αγωνιστικό χώρο με τη μέγιστη συγκέντρωση και υπευθυνότητα, για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τη σειρά».