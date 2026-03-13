Stoiximan GBL: Τηγάνης και Πιτσίλκας στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων ολοκληρώθηκαν, για την εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της και άπαντες πλέον έχουν στο μυαλό τους τη Stoiximan GBL όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο Telekom Center Athens και του ΠΑΟΚ με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων με τους Τηγάνης, Πιτσίλκα και Τεφτίκη να δίνουν το παρών στο T-Center, ενώ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη Betsson διαιτητές θα είναι οι Πουρσανίδης, Καρπάνος και Σκανδαλάκης.

Σάββατο 14 Μαρτίου

Αγ, Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Περιστέρι Betsson Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Ζιώγας (Παυλόπουλος)