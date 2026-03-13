Stoiximan GBL: Τηγάνης και Πιτσίλκας στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.
Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων ολοκληρώθηκαν, για την εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της και άπαντες πλέον έχουν στο μυαλό τους τη Stoiximan GBL όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο Telekom Center Athens και του ΠΑΟΚ με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων με τους Τηγάνης, Πιτσίλκα και Τεφτίκη να δίνουν το παρών στο T-Center, ενώ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη Betsson διαιτητές θα είναι οι Πουρσανίδης, Καρπάνος και Σκανδαλάκης.
Σάββατο 14 Μαρτίου
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Προμηθέας Βίκος Cola Τσαρούχα-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)
PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Καλλιθέας 12.45 Κολοσσός Η Hotels Collection-Ηρακλής Παπαπέτρου-Μαρινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)
Μ. Λιούγκας 13.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Ηπιώτης)
Telekok Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-AEK Τηγάνης-Πιτσίλκας-Τεφτίκης (Νηγιάννης)