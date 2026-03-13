Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός: Ένα βράδυ βγαλμένο από τα παλιά! (vid)

Από χθες αργά το μεσημέρι το Μαρούσι και οι δρόμοι γύρω από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είχαν πάρει… καταπράσινη ζωή και αρκετές ώρες αργότερα χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού θυμήθηκαν τα περασμένα έχοντας πολλούς λόγους να χαμογελάνε για όσα έρχονται.

Η χθεσινή ημέρα είναι μία από αυτές που όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού εύχονται να θυμούνται για πολλά-πολλά χρόνια. Να είναι από τις ημέρες αυτές που θα αποδειχθούν κομβικές και καθοριστικές για τη συνέχεια της σεζόν. Και στο χόρτο και στο glass floor.

Η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα βγαλμένη από τα… παλιά. Με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να παίζει στο ΟΑΚΑ για τα ευρωπαϊκά «σαλόνια» και τον μπασκετικό Παναθηναϊκό σε μια πολύ δύσκολη στιγμή να στέκεται όρθιος, να αποδεικνύεται αντάξιος των περιστάσεων και να βάζει πλώρη για ένα νικηφόρο σερί που μπορεί να αλλάξει άρδην τα δεδομένα στον πίνακα της κατάταξης.

Από χθες αργά το μεσημέρι οι πρώτοι φίλοι του Παναθηναϊκού έκαναν την εμφάνισή τους πέριξ των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Πάνω από 32.000 βρέθηκαν στο ανοικτό και άλλοι 20.000 στο Telekom Center για τους αγώνες με Μπέτις και Ζαλγκίρις.

Τρέλα, πάθος και «δίψα» από τα… παλιά που αποδεικνύει την ανάγκη των φίλων της ομάδας για υγεία και επιτυχίες. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έκανε το.. .θαύμα της. Ακόμα και με 10 παίκτες, λόγω των ανεκδιήγητων αποφάσεων του Μαρτσίνιακ, ακόμα και κόντρα στην 5η ομάδα της La Liga και μίας εκ των δύο κορυφαίων φαβορί για την κατάκτηση του Europa League. Οι «πράσινοι» έκαναν το χρέος τους, πήραν την νίκη και έκαναν ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας.

Και το πράσινο πάρτι συνεχίστηκε και αργότερα. Λίγα μέτρα πιο δίπλα. Στο κλειστό. Εκεί όπου οι φίλοι του «τριφυλλιού» πήγαν για δύο λόγους. Για την νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις αλλά και την ιστορική… επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού» είναι και πάλι εδώ. Υγιής, πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του και με «καθαρό» αλλά και «τρελαμένο» ταυτόχρονα μυαλό είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει μέχρι τέλους, να κερδίσει όσα έχασε κατά το διάστημα της απουσίας του.

ΥΓ: Το βίντεο που ακολουθεί είναι το απόλυτο βίντεο. Η στιγμή που ο Βισέντε Ταμπόρδα κάνει το 1-0 επί της Μπέτις από τη βούλα του πέναλτι στο ανοικτό ΟΑΚΑ και στο κλειστό γίνεται… πανδαιμόνιο. Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός.