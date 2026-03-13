Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός για Λεσόρ: «Η επιστροφή του θηρίου μας»
Οnsports Τeam 13 Μαρτίου 2026, 13:34
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός για Λεσόρ: «Η επιστροφή του θηρίου μας»

Ο Γάλλος σέντερ επέστρεψε και ο Παναθηναϊκός έχει κάθε λόγο να το γιορτάζει.

 

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε δυναμικά στη δράση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις και έδειξε αμέσως πόσο έλειψε.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν εξαιρετικός, πολύ καλύτερο απ' ότι αναμενόταν, ξεσήκωσε τα πλήθη και... τρέλανε ακόμα και την ίδια του την ομάδα. 

«Μερικές φορές, οι φωτογραφίες μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια.

448 ημέρες προσμονής, αποτυπωμένες σε κάθε εμφάνιση. Η επιστροφή του ΘΗΡΙΟΥ μας σε όλο του το μεγαλείο», αναφέρει ο Παναθηναϊκός σε ανάρτησή του στα social media παρουσιάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες του.



Ροή ειδήσεων

ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός: Ένα βράδυ βγαλμένο από τα παλιά! (vid)
36 λεπτά πριν Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός: Ένα βράδυ βγαλμένο από τα παλιά! (vid)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πανιώνιος: Τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Κολοβό
49 λεπτά πριν Πανιώνιος: Τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Κολοβό
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός για Λεσόρ: «Η επιστροφή του θηρίου μας»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός για Λεσόρ: «Η επιστροφή του θηρίου μας»
ΣΠΟΡ
Τσιτσιπάς και Σάκκαρη για την υπέρβαση Νο2
1 ώρα πριν Τσιτσιπάς και Σάκκαρη για την υπέρβαση Νο2
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved