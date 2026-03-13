Παναθηναϊκός για Λεσόρ: «Η επιστροφή του θηρίου μας»

Οnsports Τeam

Ο Γάλλος σέντερ επέστρεψε και ο Παναθηναϊκός έχει κάθε λόγο να το γιορτάζει.

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε δυναμικά στη δράση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις και έδειξε αμέσως πόσο έλειψε.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν εξαιρετικός, πολύ καλύτερο απ' ότι αναμενόταν, ξεσήκωσε τα πλήθη και... τρέλανε ακόμα και την ίδια του την ομάδα.

«Μερικές φορές, οι φωτογραφίες μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια.

448 ημέρες προσμονής, αποτυπωμένες σε κάθε εμφάνιση. Η επιστροφή του ΘΗΡΙΟΥ μας σε όλο του το μεγαλείο», αναφέρει ο Παναθηναϊκός σε ανάρτησή του στα social media παρουσιάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες του.