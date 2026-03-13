Ομάδες

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη για την υπέρβαση Νο2
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 13 Μαρτίου 2026, 13:24
ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη για την υπέρβαση Νο2

Οι δύο πρωταθλητές αντιμετωπίζουν απόψε (20:00) τους Γκάμπι Νταμπρόφσκι (Καναδάς)/Λόιντ Γκλάσπουλ (Μεγάλη Βρετανία) στα ημιτελικά του μεικτού του Indian Wells και θέλουν την νίκη για να βρεθούν στον τελικό.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη μετά τη μεγάλη τους χθεσινή νίκη επί των Μαρσέλο Αρέβαλο/Λουίζα Στεφάνι, θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών και των… υπερβάσεων.

Το ελληνικό δίδυμο βρίσκεται στα ημιτελικά του Indian Wells και απόψε θέλει να κάνει μία ακόμα μεγάλη έκπληξη.

Αντίπαλοι στα ημιτελικά του θεσμού είναι οι τους Γκάμπι Νταμπρόφσκι/Λόιντ Γκλάσπουλ που βρίσκονται στο Νο1 του ταμπλό και θέλουν την νίκη για να βρεθούν στον μεγάλο τελικό.

Αν οι πρωταθλητές μας καταφέρουν να πάρουν τη μεγάλη πρόκριση τότε θα συναντήσουν στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού  Εράνι/Βαβασόρι και Μπέντσιτς/Κομπόλι.



